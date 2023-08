Nach Leichtathletik-WM Diskus-Olympiasiegerin Allman beim Istaf in Berlin dabei

Valarie Allman aus den USA in Aktion.

Eine Woche nach der Leichtathletik-WM in Budapest kommen mehrere Weltklasse-Diskuswerferinnen nach Berlin. Beim Istaf im Olympiastadion am 3. September werden Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin Valarie Allman (USA) sowie die WM-Vierte Jorinde van Klinken (Niederlanden) antreten, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Sie treffen bei dem Meeting auf die deutschen Top-Werferinnen: Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz (SC Potsdam), Shanice Craft (SV Halle), Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Julia Harting (SC Neubrandenburg).