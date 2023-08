Mehrere Schockanrufe: Betrüger erbeuten in zwei Fällen Geld

Betrüger haben in den vergangenen Tagen mit Schockanrufen in den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland Geld erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, riefen Betrüger am Dienstag eine Seniorin in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) an und behaupteten, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und sie müsse Geld für seine Kaution zahlen. Kurz darauf übergab die Seniorin einen Geldbetrag von mehreren Tausend Euro an eine Frau an der Haustür.

Beeskow/Strausberg/Erkner (dpa/bb). Betrüger haben in den vergangenen Tagen mit Schockanrufen in den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland Geld erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, riefen Betrüger am Dienstag eine Seniorin in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) an und behaupteten, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und sie müsse Geld für seine Kaution zahlen. Kurz darauf übergab die Seniorin einen Geldbetrag von mehreren Tausend Euro an eine Frau an der Haustür.

Ein Mann in Erkner wurde am Montag von seinem vermeintlichen Sohn aus Amerika kontaktiert, der angeblich finanzielle Hilfe brauche. Die Betrüger erbeuteten hier ebenfalls mehrere Tausend Euro.

Am Dienstag erhielt eine ältere Frau in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) eine Mail, in der sich die Betrüger als Vertreter einer Staatsanwaltschaft ausgaben. Sie warfen ihr das Verbreiten von pornografischem Material vor und forderten Geld, um das angebliche Verfahren einzustellen. Die Frau erkannte den Betrug und alarmierte die Polizei.

Einer weiteren Frau in Strausberg wurde am Dienstag am Telefon erzählt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und sie für die Kaution aufkommen muss. Sie bemerkte die Betrugsmasche rechtzeitig und alarmierte die Polizei. In allen Fällen wird den Angaben zufolge ermittelt.