Bund berät über Unterstützung im Kampf gegen Rechts

Nach Schilderungen rechtsextremer Vorfälle im Schulalltag in einem Spreewald-Ort entbrannte eine breite Debatte. Das Bildungsministerium will reagieren, um Lehrkräfte zu unterstützen. Auch der Bund wird aktiv.

Berlin/Cottbus (dpa/bb). Nach Bekanntwerden rechtsextremer Vorfälle an einer Schule in Burg im Spreewald will der Bund Gespräche über Präventions- und Demokratie-Projekte in Südbrandenburg aufnehmen. Das Bundesfamilienministerium teilte mit, es wolle sich in Kürze mit den Partnerschaften für Demokratie in Südbrandenburg treffen, um darüber zu beraten, wie weitere Handlungsstrategien in den Bereichen der Demokratieförderung und im Kampf gegen Rechtsextremismus in der Region aussehen könnten.

Aus Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben“ fließen 2023 nach Angaben des Familienministeriums rund 6 Millionen Euro nach Brandenburg. Hierbei geht es aber nicht nur um Projekte gegen Rechtsextremismus sondern auch übergreifender um Konzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt.

Das Bundesfamilienministerium stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem Landes-Demokratiezentrum Brandenburg und thematisiere dabei auch das Thema Rechtsextremismus an Schulen, hieß es. Die Funktion als Landes-Demokratiezentrum nimmt die Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“ war, die bei der Staatskanzlei angesiedelt ist und staatliche und zivilgesellschaftliche Aktivitäten bündelt. Auch der Landkreis Spree-Neiße erhielt aus dem Programm „Demokratie leben“ 100 000 Euro an Bundesmitteln, wie Landrat Harald Altekrüger (CDU) sagte.

Zwei Lehrkräfte hatten im April in einem Brandbrief öffentlich gemacht, dass sie an ihrer Schule in Burg im Spreewald täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien. Die beiden Lehrkräfte haben inzwischen die Schule verlassen und das auch mit Anfeindungen aus der rechten Szene begründet.

In dem Ort waren etwa Aufkleber zu sehen, auf denen ein Foto von ihnen zu sehen war, darunter stand: „#'pisst Euch nach Berl*in“. Beide wurden zudem in einem sozialen Netzwerk bedroht. In den Sommerferien hatten Freiwillige in Burg verschiedene Hass-Aufkleber auf Straßenschildern und Wegweisern und Papierkörben entfernt. Laut Stadtverwaltung Burg ist davon auszugehen, dass die Laternen „leider nicht lange sauber bleiben werden“.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt im Zusammenhang mit der Schule in Burg in acht Verfahren vor allem wegen des Verwendens von Kennzeichnen verfassungswidriger Organisationen. Es geht um mehr als 20 Beschuldigte, zwei sind jedoch strafunmündig. Als Hauptverfahren gilt laut Staatsanwaltschaft die Ermittlung gegen einen Schüler, der im Sportunterricht den Hitler-Gruß gezeigt haben soll. Dies sei Anstoß für die weiteren Ermittlungen gewesen. In einem Verfahren geht es um sieben Beschuldigte wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung im Schul-Umfeld, wie die Sprecherin der Behörde sagte.

Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Das Land will Lehrkräfte mit einer Checkliste für Akutsituationen ausstatten. Dabei sollen Verhaltensweisen anhand bestimmter Fallbeispiele dargestellt sein. An diesem Donnerstag gibt Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) einen Ausblick auf das neue Schuljahr.

Das Bildungsministerium sagte dem Rbb kürzlich auch, dass Mitarbeiter des Schulamtes Cottbus eine Vorbereitungswoche der Lehrkräfte an der Oberschule in Burg begleiteten. Die Schulleiterin der Burger Schule war am Dienstag nicht erreichbar. Eine Vorbereitungswoche findet laut Ministerium an allen Schulen stets in der letzten Ferienwoche statt.

Die Schulämter in Brandenburg meldeten seit der Debatte um die rechtsextremen Vorfälle mehr solcher Fälle. Die meisten neuen Vorkommnisse gab es laut Bildungsministerium in Südbrandenburg im Bereich des Staatlichen Schulamts Cottbus. Im September wollen Landtagsabgeordnete mit Experten über das Thema „Demokratiestärkung an Schulen in Brandenburg“ sprechen. Cottbus und die Region Südbrandenburg gelten als ein Hotspot des Rechtsextremismus.