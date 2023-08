Berlin: Schwierige Suche nach Wohnraum für Geflüchtete in Mitte

Berlin. Das Parkhaus der Berliner Hochschule für Technik (BHT) zwischen Luxemburger- und Triftstraße in Mitte soll abgerissen werden. Auf dem knapp 10.000 Quadratmeter großen Areal sollen auf mindestens fünf Etagen Wohnungen für Geflüchtete und eine Kita entstehen. Auch die Hochschule könnte auf einer größeren Fläche einziehen. Außerdem soll auf dem noch unbebauten Augustenburger Platz an der Ecke Amrumer und Luxemburger Straße ein Turm – bis zu 60 Meter hoch – gebaut werden. An der Stelle wird darüber nachgedacht, Studierende unterzubringen.

Mindestens 300 Geflüchtete und 300 Studenten sollen unterkommen

Um wie viele Wohnungen es sich handelt, ist offen. Die Pläne sind im Anfangsstadium, noch ist kein städtebaulicher Wettbewerb angesetzt, noch gibt es keinen Bebauungsplan. Bei einem ersten Infogespräch hieß es, dass mindestens Wohnplätze für jeweils 300 Geflüchtete und Studierende geschaffen werden sollen. Es sollen auch Mietwohnungen für Mitarbeiter integriert sein, die Planung soll möglichst flexibel und variabel gehalten werden.

Seitens des Bezirks Mitte besteht die Absicht, den zur Verfügung stehenden Platz möglichst gut auszunutzen. „So dicht und verträglich wie nur möglich“, sagte Stadtplaner Karsten Scheffer, der als Gebietsbeauftragter Lebendiges Zentrum und Sanierungsgebiet Müllerstraße am Konzept mitgewirkt hat. „Vor allem, was das Parkhaus angeht.“ Bedarfe haben viele angemeldet: Nicht nur das Land Berlin, das Studierendenwerk und die BHT, sondern auch die Charité. Das Virchow-Klinikum liegt gleich nebenan.

Schon vor sechs Jahren hat der Senat nach dem Parkhaus gefragt

Das Thema Parkhaus schwelt seit langem. Vor sechs Jahren bereits hatte der Senat angefragt, ob man den wenig genutzten und heruntergekommenen Bau nicht für dringend benötigten Platz für Geflüchtete aufgeben könne. Erst jetzt haben sich die Beteiligten einigen können.

Denn solange das der BHT zugesagte Ausweichquartier auf dem Gelände des Flughafens in Tegel nicht verwirklicht ist, will die BHT das Parkhaus nicht aufgeben. BHT-Bauplanerin Kathrin Rietschel betonte, die Hochschule habe nach wie vor ein Flächendefizit, auch die 17.000 Quadratmeter, die die Hochschule in der Parkgarage angemeldet hat, seien bereits verplant. Wie die Belegung am Ende aussehen wird, soll der städtebauliche Wettbewerb klären.

Während beim Parkhaus seitens des Denkmalschutzes keine Bedenken bestehen, haben die Behörden beim Turm Bedenken angemeldet. Denn der Turm, in den Vorplanungen auch „Hochpunkt“ oder „Punkthochhaus“genannt, kann voraussichtlich nicht zum echten Hochhaus werden, da das Gebäude aus Denkmalschutzgründen die Sicht auf die Hochschulgebäude nicht stören darf. Das betrifft vor allem das Haus Gauß, das ehemalige Auditorium (heute das Musiktheater Atze) und den Wohnblock, der sich nördlich des geplanten Turms an der Limburger Straße anschließt.

Noch eine freie Wiese: Der Augustenburger Platz soll mit einem etwa 60 Meter hohen Turm mit Studentenwohnungen bebaut werden. Die Sicht auf die fensterlose Wand der Berliner Hochschule für Technik darf dabei nicht verbaut werden.

Foto: Birgit Lotze / BM

Den Denkmalschützern geht es auch um die Gesamtanlage der Berliner Hochschule für Technik – auch um die fensterlose Wand des Hauses Gauß. Voraussetzung für die Errichtung des Solitärs ist, dass die Sicht darauf von der Kreuzung Amrumer Straße und Luxemburger Straße weiterhin gegeben ist.

Dafür soll der künftige Baukörper dichter an die Limburger Straße gerückt werden. Das Gebäude soll laut Baustadtrat Ephraim Gothe eine ähnliche Höhe haben wie die nahen Hochhäuser des BHT (55 Meter) und des Jobcenters (51 Meter).

Eigentlich war hier eine Autobahn geplant – die Westtangente

Dass die derzeitige Grünfläche vor dem Haus Gauß nicht bebaut ist, ist dem Umstand zu verdanken, dass man in den Sechziger- und Siebzigerjahren davon ausging, dass die Amrumer- und die Torfstraße für eine Autobahn ausgebaut würden, die sogenannte Westtangente. Im Hinblick auf die Autobahn war auch das Haus Gauß zu dieser Seite hin fensterlos gebaut worden.

Die Frage, wie viele Geflüchtete bereits in Mitte untergebracht sind und wo, kann das Amt für Soziales in Berlin-Mitte indes nicht beantworten. Noch gebe es keine zentrale Erfassung der Unterbringungsplätze und deren Belegung, wie es mit der Einführung der Gesamtstädtischen Steuerung zur Unterbringung (GStU) für die Zukunft angedacht ist. Derzeit seien das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) und bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zuständig.

Vom 28. August bis 15. September sollen die ersten Ideen und Ergebnisse in einer Plakatausstellung in der Schillerbibliothek im 1. Stock ausgestellt werden.