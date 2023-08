Berlin: Ärztemangel eskaliert – "Es ist längst fünf nach 12"

Schon heute ist es häufig unmöglich, in Berlin einen Haus- oder Facharzt zu finden. Jetzt steht eine Unterversorgung unmittelbar bevor.

Der in Deutschland entwickelte Roboter "Garmi" könnte in Zukunft Senioren im Alltag helfen und medizinische Fernuntersuchungen durch einen Arzt ermöglichen.

Ärzte-Notstand Ärztemangel: In mehreren Berliner Bezirken droht Notstand

Berlin. In Berlin droht ein Praxissterben und eine medizinische Unterversorgung in mehreren Bezirken. Die Kassenärztliche Vereinigung fordert daher dringend Reformen, damit die Situation nicht eskaliert. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern längst fünf nach zwölf“, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV), Burkhard Ruppert. „Schon heute haben viele Menschen vor allem in den östlichen Bezirken ernsthafte Schwierigkeiten, eine haus- und fachärztliche Praxis zu finden.“

In den Bezirken Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf steht eine Unterversorgung demnach unmittelbar bevor. Von einer Notlage wird gesprochen, wenn die Versorgung von Hausärzten unter 75 Prozent des Bedarfs rutscht, bei Fachärzten unter 75 Prozent. Auch in Spandau und Reinickendorf ist die Lage laut KV angespannt.

Ärztemangel in Berlin: Die Ärzteschaft ist überaltert

Die Gründe für die drohende Unterversorgung sind laut der Vereinigung vielfältig. Einerseits werden die Ärzte immer älter, die Hälfte aller Hausärzte ist älter als 55 Jahre. Sie gehen in absehbarer Zeit in den Ruhestand, haben es aber laut KV immer schwerer Nachfolger zu finden. 800 von insgesamt 2300 Hausärzten erreichen in den kommenden Jahren die Altersgrenze, 249 noch praktizierende Hausärzte sind bereits 70 Jahre oder älter.

Andererseits stagniert die Honorierung der medizinischen Leistungen seit Jahren, während die Betriebs- und Personalkosten gestiegen sind. Vor allem die vor 30 Jahren eingeführte Budgetierung ist den Kassenärzten ein Dorn im Auge. Ärzte haben bestimmte Kontingente für verschiedene medizinische Leistungen. Übersteigen sie diese Kontingente, wird die Leistung nicht bezahlt. Schon jetzt machen solche unbezahlten Leistungen laut KV 20 Prozent der Arbeit in den Praxen aus.

Gleichzeitig wollen immer mehr Ärzte nur noch in Teilzeit und als Angestellte arbeiten, weil sie den Weg in die Selbstständigkeit vor dem Hintergrund des finanziellen Risikos scheuen. Das führt dazu, dass immer weniger Zeit für Patienten bleibt.

Der Senat soll niederlassungswillige Ärzte unterstützen

Auch der Senat ist aus Sicht der Vereinigung gefordert, mehr zu unternehmen, um einen medizinischen Notstand zu vermeiden. „Wir bräuchten in jedem Bezirk Ansprechpartner, die niederlassungswillige Ärzte unterstützen, geeignete Praxisräume zu finden“, fordert Ruppert. Außerdem sollte es, wie in anderen Bundesländern schon vorhanden, Förderprogramme für Ärzte geben, die sich – in den besonders betroffenen Bezirken – niederlassen.

Insgesamt fühlen sich die niedergelassenen Ärzte im Vergleich zur stationären Medizin in den Krankenhäusern schlecht behandelt. „90 Prozent der Corona-Behandlungen haben im ambulanten Bereich stattgefunden, das medizinische Fachpersonal hatte mit den meisten Corona-Infektionen – aber einen Bonus haben sie nicht erhalten“, kritisiert Ruppert. Wenn diese Schlechterbehandlung so weiterlaufe, fahre das System der ambulanten Medizin vor die Wand. „Die Schere geht immer weiter auseinander.“

Kampf um Fachpersonal verschärft sich

Dazu komme ein immer härterer Kampf um medizinisches Fachpersonal. Schon jetzt würden Krankenhauskonzerne wie die Charité oder Vivantes die Mitarbeiter mit Kopfprämien aus den Praxen in die Kliniken locken, in vielen Praxen müsste dagegen ungelerntes Personal eingestellt werden, um die Arbeit erledigen zu können.