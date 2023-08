Blindgänger Bombenentschärfung in Oranienburg abgesagt

Eine geplante Bombenentschärfung am Oder-Havel-Kanal in Oranienburg ist abgesagt worden. Die dort gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg habe keinen scharfen Zünder und könne daher problemlos abtransportiert werden, teilte eine Sprecher der Stadt am Dienstag auf Anfrage mit.