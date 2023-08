Ferientag für 40 Euro Flachwitze in Calau und das Brandenburger Stonehenge am See

Calau. Der erste Kalauer erwartet die Reisenden schon am Bahnhofsvorplatz von Calau. „Warum ist der Calauer Bahnhof zwei Kilometer vom Zentrum entfernt?“, fragt die rote Schrifttafel. Antwort: „Weil die Vorfahren ihn dicht bei den Gleisen haben wollten.“

Nun gut, der ÖPNV ist auch heute noch ein Witz in vielen Teilen Brandenburgs. Und auch hier kein Bus in Sicht. Aber es sind ja nur 2,3 Kilometer (linker Bogen) oder 2,5 Kilometer (rechter Bogen) in die Innenstadt.

Als Flachwitzfreund war für mich klar, dass ich nach Calau, die nach Selbsteinschätzung „Kerngesunde Kleinstadt mit Witz“, will. Bisher kannte ich nur ihren Bahnhof vom Durchfahren. Calau ist die Heimat des Kalauers. Die Schuster dort waren berüchtigt für ihre Witze, Ernst Dohm, Redakteur der Satire-Zeitschrift „Kladderadatsch“, verbrachte mehrere Urlaube dort und brachte die derben Witze mit und die Kolumne „Aus Kalau wird berichtet“.

2011 hat die Stadt in der Niederlausitz ihren Witzerundweg eröffnet, der auf 25 Tafeln mit Kalauern durch die Innenstadt führt, von der Postsäule übers Rathaus bis zum Mädchenbrunnen. Und immer wieder sitzen und stehen auch kleine Schusterjungen-Skulpturen in der Stadt herum.

Die Schusterjungen begleiten die Touristen auf dem Rundgang durch Calau.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Doch davor gibt es erst einmal den Marsch in die Innenstadt: vorbei an einem 18 Meter hohen Backsteinturm, der einst Dampfloks mit Wasser versorgt hat und heute als Wohnung dient. Vorbei an der Gaststätte der Kleintierzüchter, die leider geschlossen hat. Und vorbei an einem Strauch, der komplett von den Raupen der Gespinstmotte eingesponnen wurde.

Calaufornia-T-Shirts und Gurkenbrot

Nach 20 Minuten komme ich in der Innenstadt an und sehe ich mich um. In der Touristeninfo gibt es Kaffeebecher, Grillschürzen, Stoffbeutel und T-Shirts mit „Calaufornia“-Aufdruck. Ich widerstehe dem starken Drang, eines zu kaufen.

Zu jeder Sehenswürdigkeit gibt es einen Witz wie etwa zur Kirche: „Warum gibt es am Calauer Kirchturm zwei Zifferblätter? Damit zur gleichen Zeit zwei Calauer sehen können, wie spät es ist.“ Die Kirche ist imposant, aber abgeschlossen, genau wie das Heimatmuseum. Die Sonne brennt heiß. Ich kaufe mir im Lebensmittelgeschäft lose Salate und eingelegte Gurken. Schließlich ist das hier der Spreewald. Darum hat die Bäckerei Bubner auch ein Gurken-Mischbrot im Angebot. 250 Gramm für 2,60 Euro. Sehr luftig und mit den säuerlichen Gurkenstücken – die Antwort des Spreewalds auf Olivenbaguette. Ich laufe zum Springteich, setzte mich auf eine schattige Bank und raste und mache weitere Pläne.

Ost-Oldtimer gibt es bei „Mobile Welt des Ostens“, dem Oldtimermuseum in Calau.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Auf dem Weg zum Teich waren mir in einem Hausdurchgang zwei riesige Graffiti für „Die Mobile Welt des Ostens“ aufgefallen. Dort will ich als nächstes hin: In einem ehemaligen Autohaus, wie sie nach der Wende überall im Osten in Rekordtempo entstanden sind, hat 2006 ein Oldtimer-Verein eine Dauerausstellung eröffnet.

Neben Autos gibt es auch viel DDR-Devotionalien im Oldtimer-Museum.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Der Eintritt kostet 6 Euro. Mehr als 200 Fahrzeuge parken dort. Vom Militärtrabant über den grasgrünen Skoda S110 R Coupe bis zum Wartburg Coupé 311-3 in Rot-Beige. Daneben viele Kleinigkeiten die mit in die Ausstellung eingebunden sind. Von Schnatterinchen bis zum FDJ-Aschenbecher, vom Lenin-Wandteppich bis zum Parade-Balkon mit einem Schaufensterpuppenpaar, das mit lila Haaren (Sie) und Hornbrille (er) doch sehr an den Staatsratsvorsitzenden und seine Ministerin für Volksbildung erinnert. Ein Schild regt die Besucher an, selbst Ausstellungsstücke zu spenden: „Der riecht nach DDR? Räum ihn aus und bring es her.“ Ein Ort, an dem man der (N)Ostalgie frönen kann.

Lebensgefahr rechts und links vom Weg

Weiter zur nächsten Etappe geht es dann allerdings im modernen Auto des Fotografen, den ich am Marktplatz auf einen Karamelleisbecher im Café Haus Wagner (6,50 Euro) getroffen habe. Wir wollen nach Pritzen. Sein Navi sucht einen abenteuerlichen Weg heraus. Über buckelige Waldwege, an deren Rand immer wieder Schilder vor Lebensgefahr warnen. Kurz vor dem Ziel dann ein Metalltor, das den Weg zu versperren scheint. Aber man kann es öffnen. Es soll nur Wildschweine und mit ihnen die Verbreitung der afrikanischen Schweinepest be- und verhindern.

Der Autor wandelt im Stonehenge von Brandenburg herum, hinter ihm der Altdöberner See, in dem noch nicht geschwommen werden darf.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das Dorf Pritzen war schon einmal dem Tode geweiht. 1973 wurde vom damaligen Rat des Kreises beschlossen, dass die 1495 erstmals erwähnte Gemeinde 1995 dem Kohleabbau weichen sollte. Zeitweise lebten nur noch 32 Einwohner dort. Doch dann fiel 1992 der Beschluss zur Stilllegung des Tagebaus. Zum 31. Dezember 2001 waren es bereits wieder 69 Einwohner. Weil die Pritzener Kirche bereits nach Spremberg umgesetzt worden war, bekam Pritzen 1993 wieder einen Glockenturm, der aus Wolkenberg, einem durch den Bergbau verschwundenen Ort, stammt.

Ein Stonehenge für das dem Tode geweihte Dorf

1993 und 1995 fanden in Pritzen zwei Europabiennalen statt: Internationale Künstler ließen sich von der „Zwischenlandschaft“ und der speziellen Atmosphäre des totgeglaubten Dorfes zu poetischen Skulpturen und Installationen inspirieren. Künstler Herman Prigan schuf eine 220 Meter lange Erdrampe, die mit Ginster und anderen gelb blühenden Gewächsen bepflanzt ist und darum „Gelbe Rampe“ heißt. Oben drauf hat er aus Betonplatten der mobilen Straßenanlagen des Tagebaus das „Stonehenge von Brandenburg“ errichten lassen. Aus dem Steinkreis hat man einen guten Blick hinunter auf den Altdöberner See.

Eigentlich war meine Idee, den Ferientag mit einem Bad im See ausklingen zu lassen. Allerdings wird der Aldöberner See noch bis 2030 geflutet. Derzeit unterliegt er noch der Bergbausanierung, Schilder verbieten das Betreten des Ufers und das Schwimmen.

Da Baden nicht möglich ist, steige ich noch einmal in den RE7 und fahre 20 Minuten weiter bis nach Senftenberg – dort wartet der Senftenberger See mit diversen feinsandigen Badestellen und warmem Wasser.

Anreise Vom Ostbahnhof nach Calau kommt man mit dem Regionalexpress 7 in Richtung Senftenberg. Die einzelne Fahrt kostet 14,90 Euro und dauert rund 75 Minuten. Wer vor oder nach dem Ausflug bis Endstation weiterfährt, findet am Senftenberger See sieben Kilometer Sandstrände und diverse kleine und große Badestellen und Liegewiesen.

Auto-Museum Ein Verein von Oldtimerfreunden hat „Die Mobile Welt des Ostens“ 2006 ins Leben gerufen. Rund 200 Fahrzeuge sind in dem ehemaligen Autohaus am Stadtrand von Calau ausgestellt, alle mit einem Bezug zum Osten. Die meisten davon gehören den Vereinsmitgliedern, manche sind aber auch Leihgaben. Darüber hinaus gibt es aber auch Alltagsgegenstände und Polit-Merchandise aus der DDR zu sehen: Von Marx-Büste, über Lenin-Wandteppich bis Honecker-Puppe. Der Grat zwischen Nostalgie und Ostalgie ist schmal. Straße der Freundschaft, Calau, Telefon 03541/871515, Eintritt 6 Euro (Di.-So., 10-16 Uhr, letzter Einlass 15.30 Uhr). Achtung: Die Benutzung der Toilette kostet 50 Cent extra! Kostenlos ist hingegen die einzige öffentliche Toilette auf der Rückseite des Calauer Rathauses. Sollte die Tür verschlossen sein, einfach vorn beim Pförtner fragen.

Stonehenge Das Stonehenge von Brandenburg steht in Pritzen, einem Dorf, das eigentlich für den Braunkohletagebau weggebaggert werden sollte, im Gegensatz zu anderen aber überlebt hat. Es wurde aus Betonplatten der mobilen Straßenanlagen des Tagebaus anlässlich der Kunst-Biennalen im ehemaligen Tagebaugebiet vom Künstler Herman Prigann errichtet. Das Werk heißt eigentlich „Gelbe Rampe“, weil die Erderhöhung mit gelb blühender Botanik bepflanzt wurde.

Wer mit der Bahn dort hin fahren will, muss mit dem RE7 bis nach Großräschen und dort in den Bus 613 umsteigen. Einfacher geht es mit dem Auto, es gibt sogar einen Parkplatz direkt am Fuß der Rampe. Achtung: Der Aufstieg ist ein eher naturbelassener Pfad mit einigen verfallenen Stufen. Wer nicht sicher auf seinen Füßen steht, sollte sich lieber mit einem Blick von unten begnügen.