Ausgeraubt bei angeblichen Sex-Dates? Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anzeige gegen einen 20-Jährigen erhoben, der mit einem falschen Dating-Profil Männer zu Sex-Treffen gelockt haben soll, um sie dort auszurauben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in drei Fällen gemeinschaftliche, besonders schwere räuberische Erpressung vor, in einem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie sie am Montag mitteilte.