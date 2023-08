Berlins zieht weiter Firmen und Talente an

Berlin. Die Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketingagentur Berlin Partner hat am Montag ein positives Fazit unter ihr Geschäft in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gezogen. Die Attraktivität des Berliner Wirtschaftsstandortes und seine Anpassungsfähigkeit seien weiterhin gute Argumente dafür, dass Firmen ihre Zukunft an der Spree sehen, sagte Berlin-Partner-Geschäftsführer Stefan Franzke bei der Präsentation der Zahlen.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) betonte, sie sehe durch die von den Wirtschaftsförderern betreuten Projekten einen „weiteren Schub“ für Berlin. „Die Zahlen für das erste Halbjahr zeigen deutlich, dass Berlin auch in einer angespannten Gesamtlage in Deutschland ein Magnet für Investitionen bleibt“, erklärte sie. Berlin sei ein Zugpferd der deutschen Wirtschaft.

Fast 5550 neue Arbeitsplätze sollen perspektivisch in Berlin entstehen

Berlin Partner hatte im ersten Halbjahr insgesamt 187 Projekte erfolgreich betreut. Die Zahl meint, dass Unternehmen in diesem Zeitraum eine Investitions- oder Standortentscheidung in Berlin getätigt oder sich für Berlin entschieden haben. Die Konkurrenz schlafe nicht, betonte Giffey und unterstrich damit, wie wichtig es aus ihrer Sicht sei, auch die bestehenden Unternehmen in der Stadt zu halten.

Aus den 187 von Berlin Partner zwischen Januar und Ende Juni erfolgreich abgeschlossenen Projekten sollen perspektivisch 5455 neue, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen. Das sind zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum. Berlin-Partner-Chef Franzke äußerte sich aber zuversichtlich, dass Ergebnis aus 2022 im zweiten Halbjahr noch übertreffen zu können. „Wir erwarten keinen Einbruch“, sagte er.

Berlin punktet weiterhin mit der Wissenschaftslandschaft in der Stadt

Den Berlin-Partner-Zahlen zufolge planen die Firmen, die eine Ansiedlungs- oder Investitionsentscheidung getroffen haben, 421 Millionen Euro in den Standort zu investieren. Fast 160 Millionen Euro wollen die Unternehmen für Forschung und Entwicklung ausgeben. Franzke verwies auf die aus seiner Sicht hervorragende Wissenschaftslandschaft in Berlin, die solche Entscheidungen begünstigen würde.

Mit Blick auf die Branche sei bei Personalaufbau und Investitionen vor allem die IT- und Kommunikationsbranche führen, aber auch Unternehmen aus den Bereichen Verkehr und Optik würden in Berlin Standorte erweitern oder aufbauen. Franzke nannte als Beispiel den Zughersteller Alstom, der ganz bewusst die Nähe zur Technischen Universität gesucht habe. Auch der chinesische Autobauer Nio habe hier ein Entwicklungszentrum aufgebaut. Die Industriearbeitsplätze in Berlin können wohl zumindest stabil gehalten werden. Franzke nannte gut 100.000 Beschäftigte in dem Bereich. In anderen europäischen Großstädten wie London oder Paris würde man auf diese Anzahl „überhaupt nicht mehr“ kommen.

Giffey: Fehlende Langstreckenverbindungen auch bei Ansiedlungen ein Problem

Wirtschaftssenatorin Giffey lobte Berlin Partner für das Umwerben der Firmen und das Werben für den Standort Berlin. Die deutsche Hauptstadt biete der Wirtschaft „sehr gute Rahmenbedingungen“. Sie verwies auch auf das prognostizierte Wirtschaftswachstum, das für 2023 in Berlin bei 1,5 Prozent liegen soll. Bundesweit hingegen würde die Wirtschaftsleistung wohl hingegen um 0,3 Prozentpunkte sinken. „Wir ziehen den Bundesschnitt hoch“, betonte Giffey und verwies gleichzeitig auf die Krisenresistenz vieler Berliner Firmen. Corona und die Folgen des Ukraine-Krieges habe man „gut überwunden“, befand sie.

Dennoch plagen den Berliner Wirtschaftsstandort Wehwehchen. Giffey nannte die Anzahl der täglichen Langstreckenverbindungen. Sechs Interkontinentalflüge würden pro Tag von Flughäfen in Ostdeutschland starten. Gut 180 seien es von Airports in Westdeutschland. „Und das ist das Jahr 34 der Deutschen Einheit. Da sage ich ganz klar: Das ist zu wenig.“ Fehlende Flugverbindungen seien mitunter auch ein Hemmnis, wenn es um neue Ansiedlungen gehe, so Giffey.

Das deutsche Bild im Ausland ist schlechter geworden

Sie betonte, mit dem Bundesverkehrsministerium das Gespräch über weitere Lizenzen für Airlines sprechen zu wollen. Als Beispiel nannte sie Emirates, die nach Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg fliegen. Um auch Berlin mit aufnehmen zu können, habe Emirates zwar die Möglichkeit einen dieser Standorte aufzugeben. Dies sei natürlich aber nicht im Sinne des Unternehmens. „Es geht schlichtweg darum, dass mehr Lizenzen ausgegeben werden müssen“, sagte Giffey. Eine Zahl – wie viele zusätzliche Langstreckenverbindungen sie nach Berlin holen wolle – nannte sie auf Nachfrage allerdings nicht.

Giffey untermauerte erneut ihre Forderung, in Krisenzeiten investieren zu müssen. In einem Morgenpost-Interview hatte sie unter anderem das Aussetzen der Schuldenbremse gefordert, um jetzt Investitionen in die Zukunft möglich zu machen. Berlin-Partner-Chef Franzke erklärte, dass das Bild Deutschlands bei ausländischen Unternehmen durchaus Schaden genommen habe. Bei vielen Firmen habe sich das Bild verfestigt, dass sich das Land zu lange auf alten Erfolgen ausgeruht habe. Er verwies auf die in Russland angekaufte günstige Energie. Auch das Treffen von Entscheidungen könnte schneller gehen. Berlins Bild hingegen sei noch positiv. Vor allem internationale Fachkräfte ziehe die Stadt weiter an.