Heißer Wochenstart in Berlin, doch es drohen Gewitter

Zum Wochenstart bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg heiß und sonnig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad erwartet Zeitweise können am Montag Wolkenfelder am Himmel aufziehen, meist wird es aber sonnig. Regen wird nicht erwartet. Nachts bleibt es klar, später verdichtet sich die Wolkendecke. Weiterhin bleibt es trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 12 und 17 Grad ab.

In Nord- und Ostbrandenburg liegt nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz die Waldbrandgefahrenstufe bei zwei und ist damit gering. In der Südhälfte besteht die Warnstufe drei und somit eine mittlere Waldbrandgefahr. Zu den Landkreisen mit der Warnstufe drei gehören unter anderem Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Havelland und Dahme-Spreewald.

Regen und Gewitter: Wann es wieder abkühlt

Auch am Dienstag wird Hitze erwartet. Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad werden vorhergesagt. Zudem soll es meist heiter bleiben mit teilweise bewölkten Abschnitten.

Am Mittwoch soll es einen Wechsel von Quellwolken und Sonnenschein geben. Vor allem am Abend soll es vielerorts heiter und trocken werden. Höchsttemperatur werden zwischen 25 und 29 Grad erwartet.

Zunächst bleibt es auch am Donnerstag heiter und sonnig mit Temperaturen bis zu 31 Grad. In der Nacht zu Freitag soll es dann zu Regenschauern und Gewitter kommen. Es kühlt ab auf 15 bis 19 Grad.