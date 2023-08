Wetter Bis zu 30 Grad und Sonne in Berlin und Brandenburg

Hohe Temperaturen und viel Sonne erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Montag zeitweise Wolkenfelder am Himmel auf, meist wird es aber sonnig. Regen wird nicht erwartet - bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. Nachts bleibt es klar, später verdichtet sich die Wolkendecke. Weiterhin bleibt es trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 12 und 17 Grad ab.