Ein 37-jähriger Mann ist im Prenzlauer Berg in Berlin nach Erkenntnissen der Polizei angegriffen und judenfeindlich beleidigt worden. Tatverdächtig ist ein 61-Jähriger.

Staatsschutz ermittelt Mann in Berlin-Prenzlauer Berg judenfeindlich beleidigt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 37-Jährige am Samstagnachmittag mit seinem kleinen Sohn auf der Hermann-Blankenstein-Straße unterwegs. Dort soll ihn ein Unbekannter respektlos angesprochen haben. Der 37-jährige ging den Angaben zufolge zunächst weiter, kam aber später zurück, um den Aufzug zum Bahnsteig des S-Bahnhofs Storkower Straße zu nutzen. Da soll ihm der Unbekannte mit der Faust in den Nacken geschlagen und ihn antisemitisch beleidigt haben.

Als Polizisten nach dem Tatverdächtigen suchten, gab eine Zeugin Hinweise auf den 61-jährigen Mann als mutmaßlichen Schläger. Dieser muss sich nun wegen Verdachts der Körperverletzung mit antisemitischem Hintergrund verantworten. Eine Atemmessung ergab bei ihm ein Promille Alkohol, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt.