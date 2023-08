Polizeieinsatz Tödlicher Motorrad-Unfall in Berlin

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto ist am Sonntagvormittag in Berlin-Weißensee ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person auf dem Motorrad sei noch vor Ort an schweren Verletzungen gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Sie konnte zunächst nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Auch die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.