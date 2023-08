Panne bei GSG 9-Vorführung in Berlin: Fallschirm bleibt im Baum hängen

Berlin. Der jährliche Tag der offenen Tür der Bundesregierung an diesem Wochenende ist ein Besucher-Highlight in Berlin. Geboten werden auch noch am 20. August bis 18 Uhr viele Vorführungen deutscher Bundesbehörden. So stellt sich beispielsweise das Bundeskanzleramt von innen vor – ein beliebtes Ziel der neugierigen Besucher.

Am Sonnabend gab es im Programm im Kanzleramtsgarten allerdings eine kleine Panne: Ausgerechnet die Elitetruppe der Bundespolizei, die GSG 9, verpatzte einen Fallschirmsprung am Vormittag gegen 11 Uhr. Zumindest teilweise: Denn eine der sechs Spezialkräfte, die zuvor vom Eurocopter EC 155 der Bundespolizei über der Wiese im Kanzlergarten absprangen, landete versehentlich sehr dicht neben einem kleinen Baum – zu dicht. Der Fallschirm des Bundespolizisten verhedderte sich dabei in der Baumkrone und blieb darin hängen.

Von Helfern wird der verhedderte Fallschirm aus den Ästen gezogen

Von Helfern wurde der Fallschirm aus den Ästen gezogen, während dem Pannen-Pilot selbst aber glücklicherweise nichts passiert war. Ein nicht ganz alltägliches Schauspiel. Denn eigentlich sind die Spezialisten der GSG 9 auf äußerste Präzision beim Landen bedacht. Aber trotzdem: Die Vorführungen der Spezialeinheit zur Bekämpfung von Terrorismus sowie Schwerst- und Gewaltkriminalität sind für Zuschauer immer beeindruckend.

So sprangen die Fallschirmspringer der GSG9 aus einem Eurocopter über dem Bundeskanzleramt ab. Drei Fallschirmspringer sprangen dabei am Sonnabend in den Farben der deutschen Flagge, drei im neutralen Grau.

Ebenso wie der größte Hubschrauber der Bundespolizei, der noch bis Sonntagabend auf der Wiese im Kanzleramtsgarten aufgestellt ist: der 18 Meter lange AS 332 L1, mit dem sonst der Bundeskanzler oder die Bundesminister zu wichtigen Besuchen sicher geflogen werden. Der Hubschrauber gehört zur Fliegerstaffel „Blumberg“, die in Berlin stationiert ist.

Das große Fluggerät können rund 15 Piloten der Staffel fliegen, erklärte der Erste Polizeihauptkommissar Maik Carstensen am Sonnabend im Bundeskanzleramt. Insgesamt gebe es bei „Blumberg“ etwa 35 Piloten. Der Hubschrauber könne auch im Truppeneinsatz bestuhlt werden – dann passen 17 Einsatzkräfte hinein.

Heute noch ein Selfie mit dem größten Hubschrauber der Bundespolizei

Der Nachwuchsmangel sei mittlerweile auch bei den Bundespolizei-Piloten deutlich zu sehen, bedauerte Carstensen.

Tag der offenen Tür der Bundesregierung: Der größte Hubschrauber der Bundespolizei steht im Kanzlergarten zur Besichtigung.

Wichtig für Piloten: Man darf nicht in Panik geraten, außerdem sind körperliche Anforderungen wie gute Sehstärke und Koordinationsvermögen recht hoch, ebenso die psychologische Eignung. Man müsse außerdem flexibel auf Einsätze reagieren können, es sei kein „Nine-to-Five-Job“, so Carstensen.

Am 20. August hebt der große Hubschrauber von der Kanzleramtswiese nach 18 Uhr wieder ab. Ein Selfie mit dem Fluggerät ist daher noch bis zum frühen Sonntagabend beim Tag der offenen Tür möglich.