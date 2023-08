Mann mit Kleinkind an Bord liefert sich Verfolgungsjagd

Ein Autofahrer mit gefälschtem Führerschein hat sich samt Mitfahrern und Kleinkind eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Berliner Innenstadt geliefert. Der Wagen fiel den Beamten am Freitagabend an der Kreuzung Stülerstraße Ecke Hofjägerallee am Tiergarten auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen raste er los zur Tiergartenstraße.