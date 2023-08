Vattenfall: Kein Warmwasser am Dienstag für 55.000 Wohnungen

Zehntausende Haushalte im Osten Berlins werden am Dienstag kein warmes Wasser haben. Teile der Fernwärmetrasse müssten wegen nötiger Arbeiten von 7.00 Uhr bis 24.00 Uhr außer Betrieb genommen werden - und damit auch die Belieferung mit Warmwasser, teilte der Versorger Vattenfall am Sonntag mit. Betroffen seien rund 55.000 Haushalte in Teilen von Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen, in großen Teilen von Weißensee, Prenzlauer Berg und Pankow sowie angrenzenden Teilen von Friedrichshain.