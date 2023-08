Olympia 2036 in Berlin? Debatte nimmt neue Fahrt auf

Berlin. Die Olympischen Spiele rücken immer näher. Jetzt nimmt die Debatte, ob Berlin sich als Austragungsort bewerben soll, neue Fahrt auf: Der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende, Dirk Stettner, hat sich für eine Bewerbung der Stadt um die Olympischen Spiele 2036 ausgesprochen. „Ich halte 2036 für ein gutes Jahr, um die Olympischen Spiele in Berlin auszurichten. Berlin und Deutschland haben sich seit 1936 stark gewandelt, Berlin ist heute eine offene Metropole, die Menschen aus der ganzen Welt anzieht“, sagte der 53-Jährige dem „Tagesspiegel“. „Genau das könnten wir mit einer Olympia-Bewerbung für das Jahr 2036 zum Ausdruck bringen.“

Schon seit längerem steht der Vorschlag von Berlins Ex-Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) im Raum, Berlin als möglichen Austragungsort ins Spiel zu bringen. Doch der Zeitpunkt ist nicht unumstritten: Genau 100 Jahre zuvor hatte die Nazidiktatur in Deutschland die Olympischen Spiele in Berlin für eine Propagandaschau missbraucht. CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag die Bereitschaft erklärt, „dass Berlin als ein Austragungsort im Rahmen einer möglichen nationalen Bewerbung mit einem nachhaltigen Konzept um die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Deutschland zur Verfügung steht“.

„Auch zu einem anderen Zeitpunkt wäre eine Bewerbung für die Olympischen Spiele in Berlin absolut sinnvoll“, sagte Stettner. „Wir haben dafür hier von der Infrastruktur und den Sportstätten her die besten Voraussetzungen.“ Auch aus dem Berliner Sport gab es zuletzt Stimmen für eine Bewerbung. Gemeinsam mit anderen deutschen Städten, wie es auch Stettner befürwortet.

Aktuell lotet der Deutsche Olympische Sportbund in einem Strategieprozess zunächst aus, ob eine Olympia-Bewerbung in der Bevölkerung nach zuletzt gescheiterten Versuchen mit München und Hamburg Zustimmung finden würde. Dazu wurde vom DOSB die Kampagne „Deine Idee. Deine Spiele“ gestartet.