Union startet gegen Mainz: Gosens und Volland als Kandidaten

Mit seinen zwei prominenten Neuzugängen startet der 1. FC Union Berlin in die neue Bundesliga-Saison. Ob Linksverteidiger Robin Gosens und Angreifer Kevin Volland schon am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei gegen den FSV Mainz 05 zum Einsatz kommen, ließ Trainer Urs Fischer vor der Partie noch offen. Beide seien aber Kandidaten für die Startelf. Die Profis mit Nationalmannschaftserfahrung waren erst in dieser Woche nach Köpenick gewechselt. Trotz der spektakulären Neuzugänge und großen Erfolge der letzten Jahre gehen die Eisernen zuallererst mit dem Ziel Klassenerhalt in die neue Spielzeit.