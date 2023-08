Feuerwehr findet tote Seniorin bei Wohnungsbrand

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Westend hat die Feuerwehr eine tote Frau geborgen. Das Feuer an der Heerstraße war am Freitag aus unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute demnach auf die tote 78 Jahre alte Mieterin. „Sie wurde im Flur gefunden“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Todesursache war zunächst unbekannt. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.