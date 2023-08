Wetter in Berlin aktuell "extrem" – Teils kräftige Schauer erwartet

Das Wetter in Berlin bleibt sommerlich und wird richtig heiß

Der Wetterdienst erwartet Temperaturen von mehr als 30 Grad

In der Nacht auf Sonntag kann es zu Schauern kommen

Die Wettervorhersage im Überblick

Potsdam/Berlin. Am Wochenende wird es richtig heiß. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf extreme Hitze einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für heute und morgen mehr als 30 Grad angekündigt. Am Samstag ist das Wetter tagsüber heiter bis sonnig. In Berlin werden Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad erwartet, in Brandenburg sogar bis zu 34 Grad.

So wird das Wetter in Berlin am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag ziehen von West nach Ost teils kräftige Schauer über Berlin und Brandenburg. Im Nordosten Brandenburgs sind nach DWD-Angaben Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen bis zu 60 Stundenkilometern zu erwarten. Bis auf 18 Grad kühlt es ab. Die dichte Bebauung im Stadtgebiet Berlins kann zu wenig nächtlicher Abkühlung und damit zu zusätzlicher Belastung führen, wie der DWD mitteilte.

Der Sonntag startet bewölkt. In der Osthälfte Brandenburgs sind örtliche Schauer möglich. Im Tagesverlauf wird es bei bis zu 31 Grad dann zunehmend heiter und trocken. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen bis auf 13 Grad. Dabei bleibt es trocken, lokal können flache Nebelfelder auftreten.

In Westbrandenburg besteht nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz die Waldbrandgefahrenstufe eins. In der Osthälfte liegt die Gefahrenstufe bei zwei und ist damit gering. Einzig im Landkreis Oberspreewald-Lausitz besteht mit der Warnstufe drei eine mittlere Waldbrandgefahr.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage im Detail

Samstag, 19. August: Heute neben einzelnen Quellwolken viel Sonnenschein, trocken. Am Abend von Sachsen-Anhalt allmähliche Bewölkungszunahme, in Berlin und in den östlichen Landesteilen noch heiter. Starke bis extreme Wärmebelastung. Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad. Schwacher Wind aus Südost. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, von der Elbe her Schauer und örtlich Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen (Bft 8). Gegen Morgen nach Polen abziehend. Abseits der Schauer und Gewitter schwachwindig. Tiefstwerte 21 bis 18 Grad.

Sonntag, 20. August: Zunächst wolkig bis stark bewölkt. An Oder und Neiße noch Schauer, rasch abziehend. Bereits im Vormittagsverlauf Übergang zu Quellbewölkung mit Sonnenschein, trocken. Am Abend vielerorts Bewölkungsauflösung. Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Lokal flache Nebelfelder. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Montag, 21. August: Heiter, zeitweise wolkig und trocken. Am Abend oftmals wolkenlos. Höchsttemperatur von Norden nach Süden 26 bis 31 Grad, in Berlin um 29 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag klar oder gering bewölkt, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 16 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Dienstag, 22. August: Heiter, zeitweise wolkig. Trocken. Höchstwerte zwischen 27 Grad in der Uckermark und 31 Grad in der Niederlausitz. Schwacher, vorübergehend böiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.

Die aktuelle Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.