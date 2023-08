Berliner Clubs sollen Nichtraucherschutz durchsetzen

Nichtraucherschutz existiert in Clubs meist nur auf dem Papier. Das soll sich ändern. Doch das kommt bei den Betreibern nicht gut an.

Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an den Folgen des Rauchens. Doch wie hört man mit dem Rauchen auf? Ideen dafür hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Berlin. Hier kriegt man viel Rauch ab: Nichtraucher sehen sich in Berliner Clubs gefährdeter als in den meisten anderen geschlossenen Räumen der Stadt. Zwar gibt es in der Regel Raucherbereiche, doch wirklich abgetrennt sind diese selten. In einem Berliner Club ist durchgehend die Tür zwischen Raucherzimmer und Tanzbereich auf, in einem anderen muss man sogar hindurch, will man in den Club hinein. Die zwei Ordnungsstadträtinnen von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, Almut Neumann und Annika Gerold (beide Grüne) fordern daher mehr Rücksicht: Sie haben die Berliner Clubs aufgefordert, den Nichtraucherschutz durchsetzen. Da gebe es „nach wie vor hohen Handlungsbedarf“.

In Berlin gilt das Berliner Nichtraucherschutzgesetz, das in seiner jetzigen Fassung seit 2009 in Kraft ist und grundsätzlich das Rauchen auf den Tanzflächen der Clubs verbietet. Zwei Ausnahmen gibt es: Es kann ein vollständig abgetrennter Nebenraum zum Rauchen ausgewiesen werden, in dem nicht getanzt werden darf. Die zweite Ausnahme besteht für Clubs unter 75 Quadratmetern ohne Nebenraum. Sie können als Rauchereinrichtungen geführt werden. Soweit die Theorie.

Nichtraucherschutz gilt als spießig, kleinbürgerlich, gesundheitsfanatisch

In der Szene spricht man allerdings davon, dass der Schutz der nichtrauchenden Gäste in Clubs so gut wie keine Rolle spielt. Wer an der Clubkultur teilhaben möchte, müsse zwangsläufig Tabak mitrauchen, heißt es. Geraucht werde überall, von der Garderobe über die Tanzflächen bis hin zu den Toiletten. Eine Laissez-faire-Praxis, Gleichgültigkeit, mangelndes Problembewusstsein. Wer darauf hinweise, werde belächelt oder angeblafft, im schlimmsten Fall bedroht oder hinausgeworfen. Nichtraucherschutz werde nach wie vor mit spießiger Kleinbürgerlichkeit und Gesundheitsfanatismus verbunden.

Die Bezirksstadträtinnen Annika Gerold und Almut Neumann haben sich inzwischen mehrfach mit der Clubcommission, die die Berliner Clubs vertritt, getroffen, sie machten „akuten Handlungsbedarf“ deutlich. Dort stießen sie auf offene Ohren: Marcel Weber, seit Jahresanfang Vorsitzender der Clubcommission und Geschäftsführer des Schwuz, war mit dem Thema Gesundheitsschutz schon bei seiner Wahl angetreten.

Weber sucht bereits den Austausch mit den rund 200 Mitgliedern. Er sagt, er strebe einen kontinuierlichen und konstruktiven Dialog an, um gemeinsam den Schutz aller zu gewährleisten und die Aufenthaltsqualität in den Club-Räumen zu verbessern. Auch den Clubbetreibern sei Gesundheitsschutz wichtig, bei der Pandemie seien beispielsweise die Lüftungsanlagen in vielen Clubs verbessert worden, betonte er. Doch darüber hinaus gebe es „noch Handlungsbedarf“.

Berliner Clubbetreiber verbitten sich Einmischung der Behörden und der Polizei

Einmischungen von außen erfreuen die Clubbetreiber allerdings nicht. Der Clubcommission-Vorsitzende sagte, die Betreiber seien „überzeugt davon, dass eine sicherere Umgebung geschaffen werden“ könne – „ohne dass externe Eingriffe oder polizeiliche Maßnahmen erforderlich sind.“

Die Grünen stehen nicht allein da mit ihrer Forderung. Auch die SPD hat bereits 2021 auf ihrem Landesparteitag konsequentere Maßnahmen gefordert. Bislang sei der „Schutz von Nichtrauchern und Nichtraucherinnen in Berliner Clubs unzureichend geregelt beispielsweise defizitär umgesetzt“, hieß es in der Begründung des Antrags.

Studie von 2012: Drei von vier Clubs ignorieren Nichtraucherschutz

2012, drei Jahre nach Einführung des Berliner Nichtraucherschutzgesetzes, hatte eine vom Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU Berlin im Auftrag der „Stiftung rauchfrei leben“ durchgeführte Studie auf mangelhaften Nichtraucherschutz in Berliner Diskotheken hingewiesen. Von 100 untersuchten Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen waren danach lediglich acht völlig rauchfrei. Lediglich 16 Berliner Clubs, in denen geraucht wurde, hielten die Ausnahme-Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes ein. Mehr als drei von vier Clubs – 83 Prozent – ignorierten den Nichtraucherschutz. Daran soll sich im vergangenen Jahrzehnt nicht viel geändert haben. Mit anderen Worten: Schutz für Nichtraucherinnen und Nichtraucher existiert in der Berliner Clublandschaft bislang nur auf dem Papier.