Lachgas in Berlin: So funktioniert die perfide Marketing-Masche

Partydroge Lachgas in Berlin: So funktioniert die Marketing-Masche

Berlin. Schöne, junge Menschen am Strand, exotische Früchte, Drinks in der Hand. Sie lachen, laufen im Wind. Plötzlich wirft eine Frau eine Handvoll kleiner Gaskapseln hinter sich und verdreht die Augen. „Genervt von konventionellen Sahnekapseln, die schnell leer sind?“, fragt eine Stimme aus dem Off. Der Werbeclip verspricht die Lösung: Eine 640-Gramm Gaskartusche der Marke Exotic Whip – das ist so viel wie 85 herkömmliche Gaskapseln für Sahnespender.

Dass die jungen Menschen am Strand die Gaskartuschen nicht zum Sahnesprühen verwenden, versucht der Werbeclip gar nicht erst zu verbergen. Kein einziges Mal ist Sahne im Bild zu sehen. Exotic Whip vermarktet Distickstoffmonoxid, also Lachgas, für den Freizeitkonsum. Die Kartuschen stehen auch in manchen Berliner Spätis und Headshops im Regal.

Lachgas ist legal und ohne Altersbeschränkung verkäuflich

In Luftballons gefüllt und eingeatmet bewirkt Lachgas einen kurzen, wenige Minuten anhaltenden Rauschzustand. Alle paar Jahre kursiert es auf Partys von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Partydroge, bekannt auch unter den Szenenamen „Nos“ oder „Nozzies“.

In Deutschland sind die Kartuschen legal verkäuflich, ohne Altersbeschränkung oder Ausweispflicht, eigentlich sind sie schließlich zum Verteilen harmloser Sahne gedacht. Die Marken Exotic Whip oder Fastgas verkaufen das Gas jedoch sogar in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Kokos oder Erdbeere.

Marketing richtet sich an hippe Jugendliche

Auf TikTok kursieren etliche Videos, in denen Jugendliche Lachgas ausprobieren. Oft sind dort auch die Riesenkartuschen von Exotic Whip zu sehen. Die Firma liefert auch selbst Marketing Contect, der sich offensichtlich an ein sehr junges Publikum richtet. In den Kurzvideos machen Frauen, die aussehen, als hätten sie gerade erst das 18. Lebensjahr erreicht, sommerliche Cocktails mit Gummibärchen und natürlich Exotic Whip.

Ein neuer Trend, der die Nachfrage nach Freizeit-Lachgas steigert und somit das Angebot nach sich zieht? Es könnte auch andersherum sein. Die Vertreiber der schicken Sahnekapseln machen gezielt Werbung in den Sozialen Medien, um Ladenbesitzer von ihrem Produkt zu überzeugen.

Deutscher Markt seit Verbot in Niederlanden interessant?

Der deutsche Markt ist für die Lachgasfirmen möglicherweise besonders interessant, seitdem im Januar der Freizeitkonsum des Gases in den Niederlanden verboten wurde. Dort hatten zunehmend auch 12- bis 14-Jährige Lachgas eingenommen und in den vergangenen drei Jahren standen laut niederländischer Polizei 1800 Verkehrsunfälle in Verbindung mit Lachgas.

Die Marken Fastgas und Exotic Whip wurden zudem nach eigenen Angaben in den Niederlanden gegründet. Auch hinter dem Händler „Sahnekapseln.de“, der sich als größter Vertreiber Europas betitelt, stehen Firmen mit niederländischen Geschäftsführern.

So läuft der Lachgas-Verkauf in Berliner Spätis

Eine kurze Umfrage unter Spätis in Kreuzberg und Neukölln ergibt: Viele Berliner Spätis führen das Produkt noch nicht. Teils, weil sie keine Kundennachfrage sehen, noch gar nichts von dem Produkt gehört haben, oder es ablehnen. Ein Kreuzberger Späti-Betreiber führt die Kartuschen für 20 bis 25 Euro seit einem Monat, hat aber nach eigenen Angaben erst eine verkauft. Wenn, dann seien es Touristen aus Amsterdam, Paris oder London, die sich für das Lachgas interessierten.

Anders sieht es im Shisha- und Vape-Geschäft „Smoke Brothers“ von Mahmud Omeirad in Kreuzberg aus. Dort gehen nach eigener Angabe 15 bis 20 Gaskartuschen von Exotic Whip für 20 Euro über den Ladentisch, meist an eher junge Leute zwischen 18 und 20 Jahren. „Es kommen aber auch erwachsene Männer mit Bart“, so ein Mitarbeiter. Der Trend sei aus London nach Berlin gekommen. Von manchen Spätis können die Gasflaschen auch per Wolt-Lieferservice direkt nach Hause – oder zur Party – bestellt werden. Als passendes Produkt wird direkt das Paket mit zehn Luftballons vorgeschlagen.