Bauabfälle brennen: Rauch zieht Richtung Innenstadt

Die Berliner Feuerwehr hat am Freitag ein Feuer in einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof in Pankow gelöscht. Auf rund 600 Quadratmetern brannten etwa 300 Kubikmeter Baumischabfälle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt wurde demnach niemand. Aus einem benachbarten Flachbau seien drei Menschen wegen des starken Rauchs in Sicherheit gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt bislang wegen fahrlässiger Brandstiftung, sagte eine Polizeisprecherin.