Füchse Berlin verlängern mit Youngster Nils Lichtlein

Die Handballer der Füchse Berlin setzen weiter auf die eigene Jugend. So verlängerten die Berliner den Vertrag mit dem 21-jährigen Nils Lichtlein bis 2026. Das gaben die Füchse am Donnerstag bei der Teampräsentation auf dem Badeschiff der Arena in Treptow bekannt. „Ich bin sehr froh, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Es ist ein weiterer Schritt in meiner Karriere“, sagte Lichtlein der Deutschen Presse-Agentur.