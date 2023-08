Bundesliga-Start: BossHoss-Sänger freut sich auf Hymne

Sascha Vollmer von The BossHoss („Don't Gimme That“) freut sich aus mehreren Gründen auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga. „Es ist für mich natürlich ein ganz besonderer Moment, die Nationalhymne zum Auftakt der Saison zu singen, in der mein Heimatverein endlich in der Bundesliga angekommen ist“, sagte der Musiker aus Heidenheim der Deutschen Presse-Agentur.

Der 51-Jährige, der schon lange in Berlin lebt, nennt den Aufstieg des 1. FC Heidenheim in die Bundesliga „eine Sensation“. „Ich bin gespannt, wie die kleine Stadt das stemmen wird. Sie muss vermutlich mal ein größeres Stadion bauen, denn der Verein wird dort oben jetzt erstmal bleiben, das sag ich euch.“

Vollmer und sein Bandkollege Alec Völkel (51) werden an diesem Freitagabend vor dem Auftaktspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München die Nationalhymne singen. „Es ist ein ganz besonderes Ereignis, da gucken Millionen Fußballfans zu. Da unterbrechen wir gerne unsere Tourproben für“, sagte Vollmer. The BossHoss gehen in vier Wochen auf ihre „Electric Horsemen“-Tour.