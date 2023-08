Berlin-Kooperation: Theater startet Spielzeit mit Komödie

Mit einer Kooperation mit der Berliner Hochschule für Schauspielkunst und Musikerin Pascal von Wroblewsky startet das Theater in Neustrelitz die neue Spielzeit. An diesem Samstag wird die Freiluftinszenierung der Komödie „Stolz und Vorurteil * oder so“ aufgeführt, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte. Das Stück geht auf das Buch „Stolz und Vorurteil“ der englischen Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817) zurück. Die Theaterfassung schuf 2018 Isobel McArthur.