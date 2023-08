Symbol für Sanierungsstau? Video zeigt überschwemmte Klinik

Berlin. Das Wasser stürzt in Strömen von der Decke. Wie in einer Badewanne füllt sich der Flur, durch den normalerweise Patientinnen und Patienten gebracht werden. Ein Video, das am Freitag im sozialen Netzwerk X – vormals Twitter – hochgeladen wurde, zeigt den überschwemmten Keller des Vivantes Klinikums am Urban in Berlin-Kreuzberg, wie der Berliner Morgenpost vom Klinikkonzern bestätigt wurde. Es wurde am 26. Juni 2023 nach einem Starkregenereignis aufgezeichnet.

Intensivpfleger Lange: „Man lässt die Kliniken absaufen“

Für Ricardo Lange, Intensivpfleger aus Berlin, der sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie öffentlichkeitswirksam für verbesserte Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich einsetzt, ist der vollgelaufene Flur ein Sinnbild für die Zustände in Berlins Krankenhäusern. „Man lässt die Kliniken absaufen.“ Viele Gebäude seien in einem maroden, nicht zeitgemäßen Zustand.

„Es ist mir unbegreiflich, dass sich während der Corona-Zeit alle Sorgen über eine Überlastung der Kliniken machten und heute davon ausgegangen wird, dass bald jede fünfte Klinik in Deutschland schließen wird“, ärgert sich Lange. Tatsächlich beklagen die Kliniken, dass das Land, das für die Krankenhausfinanzierung zuständig ist, regelmäßig zu wenig Geld auszahlt, um wichtige Investitionen zu tätigen.

„Seit Jahren ist bekannt, dass es einen Investitionsstau gibt“, sagt Intensivpfleger Lange. „Wenn die Länder aber nichts unternehmen, muss halt von der Bundesebene ein Machtwort kommen.“ Notfalls müssten beispielsweise Gelder gestrichen werden – ein Appell an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dessen Hitzeschutzpläne auch von Lange kritisiert werden. Statt lediglich auf Informationskampagnen und Aufklärung zu setzen, müssten die Kliniken den klimatischen Extrembedingungen angepasst werden.

Ricardo Lange setzt sich für die Verbesserung der Krankenhäuser ein. Besonders durch seine Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte wurde er bekannt.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Vivantes-Vorsitzender bestätigt derbe Mängel in der Bausubstanz

Flankiert werden Langes Aussagen durch den Vorsitzenden der Vivantes-Geschäftsführung Johannes Danckert: Auf LinkedIn bemängelte er fehlende Investitionen in die Infrastruktur, zu der auch die Krankenhäuser zählen. „Unsere Mitarbeiter*innen kennen schon lange die Stellen, wo das Wasser bei Starkregen eindringt und wo der Fußboden notdürftig mit Klebeband geflickt ist“, so Danckert in einem Beitrag am 17. August.

Dass dieser im Zusammenhang mit dem am gleichen Tag veröffentlichten Video vom überschwemmten Keller im Urban-Klinikum steht, sei laut Vivantes-Sprecher Christoph Lang jedoch Zufall. Der Post beziehe sich auf „Mängel an der Bausubstanz, die tatsächlich durch jahrzehntelange Unterfinanzierung seitens des Landes Berlin aufgelaufen sind.“

Überhaupt handele es sich bei dem im Video zu sehenden Wasserschaden „eindeutig um ein einmaliges, durch Starkregen verursachtes Ereignis und keinen Instandhaltungsmangel“, sagt Sprecher Lang. Durch die große Menge an Regen sei eine gerade erst erneuerte Regenwasserableitung zerbrochen, der Schaden nach wenigen Stunden beseitigt und das Wasser sofort abgepumpt worden. „Ein Sachverständiger hat uns im Nachhinein bestätigt, dass das Rohr fachgerecht eingebaut war“, so der Sprecher weiter.

Dennoch lässt auch er keinen Zweifel an der Dringlichkeit von Investitionen in die Gebäude. „Durch das Dach der Eingangshalle dringt bei Starkregen Wasser ein – allerdings in kleinen Mengen und in keiner Weise vergleichbar mit dem Rohrbruch im Video. Auch die Fassade ist sanierungsbedürftig“, heißt es auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Senat rechnet mit Steigerung der Krankenhausinvestitionen im neuen Doppelhaushalt

Die Mängel stellten keine Gefahr für das Patientenwohl dar, doch erschwerten sie die Arbeitsbedingungen. Das 57 Jahre alte Gebäude sowie andere Kliniken bei Vivantes und anderen Trägern benötigten dringend höhere Investitionszuschüsse, um mittelfristig funktionsfähig zu bleiben.

Im laufenden Haushalt 2023 sind als Defizitausgleich und für weitere Investitionen 224,9 Millionen Euro für die Vivantes-Kliniken vorgesehen. Wie viel es im kommenden Doppelhaushalt 2024/25 werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings sei mit einer Steigerung der Krankenhausinvestitionen zu rechnen, wie die Senatsgesundheitsverwaltung auf Anfrage mitteilt. Über diese Gelder könnten die Krankenhäuser schließlich selbst „im Rahmen der Zweckbindung frei wirtschaften und sind für die Mittelverwendung selbst verantwortlich, das heißt, auch für die Verwendung zum Schutz vor Elementarschäden“, erklärt ein Sprecher.

Besonders der landeseigene Vivantes-Konzern profitiert von der finanziellen Unterstützung durch den Berliner Senat, was private und frei-gemeinnützige Träger zu einer Klage veranlasst hat. Am 20. September werden alle Krankenhausträger gemeinsam für einen Inflationsausgleich demonstrierend auf die Straße gehen. Damit sollen laut Johannes Danckert, dem Vorsitzenden der Vivantes-Geschäftsführung, die Kliniken fit gemacht werden, strukturellen Umbrüchen durch die Krankenhausreform und dem Klimawandel zu begegnen.

