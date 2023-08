Fridays for Future: Mehr Fachkräfte für den Solarausbau

Die Klimaschutz-Organisation Fridays for Future (FFF) fordert von der Bundesregierung, sich mehr gegen den Fachkräftemangel in der Solarbranche zu engagieren. Dazu sind sogenannte Solarcamps in mehreren Städten geplant, unter anderem von Montag bis Freitag (21. bis 25. August) in Berlin, wie die Klima-Aktivisten am Donnerstag mitteilten. „Mit den Solarcamps wollen wir auf den viel zu schleppenden Solarausbau in Deutschland aufmerksam machen“, so die Organisation. „Der Fachkräftemangel darf keine Ausrede sein.“