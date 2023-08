Viele Verstöße gegen die Leinenpflicht

Berlin. Bei einer sogenannten Schwerpunktaktion in Berliner Parks wurden 300 Verstöße gegen das Grünanlagengesetz und das Berliner Hundegesetz festgestellt und geahndet. An der einwöchigen Aktion Anfang August haben sich sämtliche Berliner Ordnungsämter beteiligt.

Bei den Verstößen ging unter anderem um Lärm, um Beschädigungen und Verschmutzungen, um unerlaubtes Grillen und auch um Verstöße gegen die Leinenpflicht. Die Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen der Ordnungsämter waren teils in Dienstkleidung, teils in Zivil auf Streife.

In hundert Fällen führten sie Präventions- und Bürgergespräche. Das bedeutet: Sie trafen Parkbesucher bei einer Ordnungswidrigkeit an, zeigten sie aber nicht an, da sie sich nach einem Gespräch einsichtig gezeigt hätten, hieß es im Bezirksamt auf Nachfrage.

Offenbar erging ein erstaunlich hoher Teil der Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Leinenpflicht. Nicht angeleinte Hunde hätten einen „großen Anteil“ an der Zahl gehabt, teilte das Bezirksamt Mitte mit, unter dessen Federführung die Schwerpunktaktion in den Berliner Grünanlagen durchgeführt wurde.

In Mitte sind häufig mehr Hundeauslaufplätze gefordert worden

n der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte waren – vergeblich – in vergangenen Jahren öfter mehr Hundeauslaufplätze gefordert worden, so zum Beispiel im Schillerpark, der in nächster Zeit verschönert werden soll. In Mitte gibt es nur wenige solcher eingezäunter Plätze, auf denen Hunde frei laufen können. Bekannt sind die Hundeauslaufplätze im Volkspark Humboldthain, im Fritz-Schloss-Park in Moabit und im Volkspark Rehgarten.

Ob vor allem in Grünanlagen in Bezirk Mitte Verstöße gegen die Leinenpflicht festgestellt wurden, ist nicht bekannt. Die Ordnungsämter hätten teils nur Gesamtzahlen geliefert, so dass eine Differenzierung nicht möglich sei, teilte das Bezirksamt Mitte mit.

Die Schwerpunktaktion wurde durchgeführt, da die Bedeutung von Grünanlagen für die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger zunehme, so war die Schwerpunktaktion angekündigt worden. Die Ordnungsämter wollten für noch effektiveren Schutz und sorgsameren Umgang sensibilisieren. „Grünanlagen dienen nicht nur als Oasen der Erholung und des Naturerlebens, sondern auch als wichtige Lebensräume für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.“

Hunde müssen in Berlin an die Leine

In Berlin müssen Hunde in öffentlichen Grünanlagen, in Parks, entlang von Kanalpromenaden und auch in Kleingärten an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt werden. An vielbesuchten Plätzen darf die Leine nicht länger als ein Meter sein. Auch sind Hundeshalter verpflichtet, den Kot ihrer Hunde aufzusammeln und zu entfernen.

Die Behörden haben bereits eine nächste gemeinsame Schwerpunktaktion angekündigt. Anfang September wollen die Ordnungsämter für mehr Sicherheit im Verkehr sensibilisieren. Welche Bereiche die Aktion im Einzelnen umfassen soll, wurde noch nicht mitgeteilt.