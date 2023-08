Orkan in Brandeburg: Experte warnt nach heftigem "Downburst" vor weiterem Sturm

Ein extrem seltenes Wetterphänomen hat Dienstag in Brandenburg an der Havel gewütet. Ein Wetter-Experte sieht noch keine Entwarnung.

Brandenburg. In Brandenburg an der Havel kam es am Dienstagabend zu einem seltenen Wetterphänomen: Eine schwere Fallbö, ein sogenannter „Downburst“ zog eine Schneise der Verwüstung durch die Stadt, seinen Höhepunkt hatte der Sturm zwischen 20.30 und 21 Uhr.

Peter Zedler, vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnte nun im Gespräch mit der Morgenpost vor möglichen weiteren Unwettern am Donnerstagvormittag in den Regionen Havelland und Ruppin. Ob es wieder zu einem solchen Ausnahmewetterphänomenkommen wird, ist ebenso unsicher.

Wie eine weiße Wand, die sich rasend schnell bewegt

Zuerst war in der Berichterstattung teilweise irrtümlich von einem Tornado die Rede. Doch die beiden Wetterphänomene lassen sich äußerlich leicht unterscheiden: Ein Downburst sieht in unmittelbarer Nähe aus wie eine weiße Wand, die sich rasend schnell bewegt. Tornados haben ein charakteristisches Erscheinungsbild als stark rotierende Luftwirbel.

Bei einem solchen Downburst können Windstärken mit hohem Tempo entstehen, in Brandenburg an der Havel wurde eine Windgeschwindigkeit von 148 Kilometer pro Stunde gemessen, wie Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst der Morgenpost bestätigte. Von einem Downburst sprechen Experten ab Windspitzen von 119 km/h.

Der Downburst ist ein sich am Erdboden ausbreitender Abwindstrom aus einer Gewitterwolke. Er entsteht, wenn Niederschlag wie Regen oder Hagel mit hoher Geschwindigkeit aus einer Wolke austritt und dabei Luft mit sich reißt. Der Abwind wird dabei extrem stark beschleunigt und läuft am Boden auseinander.

Ursache für die Beschleunigung ist meist eine trockene Luftschicht im mittleren Wolkenniveau. Die Beschleunigung erfolgt durch die Verdunstung des Niederschlags in der wärmeren und trockenen Luftschicht. Dieser wird dadurch Energie entzogen, sie kühlt schlagartig ab und stürzt mit enormer Wucht dem Boden entgegen.

Extremwindfelder und enormes Tempo

Sobald die Kaltluft auf den Erdboden trifft, beginnt sie sich vom Ort des Auftreffens in alle Richtungen horizontal auszubreiten und erzeugt damit wirbelnde Extremwindfelder und das enorme Tempo. Laut dem Wetterexperten vom DWD tritt dieses Naturphänomen in einer Intensität wie am Dienstagabend in Brandenburg nur äußerst selten auf.

Denn es handelte sich um einen Macroburst, mit der Durchschnittsdauer von bis zu einer Stunde. Etwas öfter kommen die sogenannten Microburst vor, die nur fünf bis fünfzehn Minuten dauern.

