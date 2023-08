Brandenburg an der Havel Frau nach Sturm am Morgen verletzt unter Baum gefunden

Nach dem Sturm am Dienstagabend in Brandenburg an der Havel haben Rettungskräfte eine Frau am Mittwochmorgen verletzt unter einem Baum gefunden. Die 36-Jährige sei in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizeidirektion West mit. Seit wann sie unter dem Baum im Stadtteil Nord gelegen habe, könne derzeit nicht gesagt werden. Wie es zur Verletzung der Frau kam, war laut Feuerwehr bislang unklar.