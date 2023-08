Massive Sturmschäden in Brandenburg an der Havel

Nach den massiven Sturmschäden in Brandenburg an der Havel hat die Stadt am Mittwoch eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Unter der Nummer 03381/623 623 können Sturmschäden gemeldet werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen mitteilte. Die Gewitterfront verursachte am Dienstagabend viele Schäden an Gebäuden, zahlreiche Bäume stürzten um.

Brandenburg an der Havel (dpa/bb). Nach den massiven Sturmschäden in Brandenburg an der Havel hat die Stadt am Mittwoch eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Unter der Nummer 03381/623 623 können Sturmschäden gemeldet werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen mitteilte. Die Gewitterfront verursachte am Dienstagabend viele Schäden an Gebäuden, zahlreiche Bäume stürzten um.

Es wird zur Vorsicht beim Passieren von Geh- und Radwegen aufgerufen. Es besteht laut Stadt die Gefahr vor weiteren herabfallenden Gebäudeteilen und Ästen. Es gebe auch noch Straßensperrungen.

Ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte am Mittwochmorgen: „So einen Sturm habe ich noch nie erlebt.“ Auch große Bäume mit einem Durchmesser bis 1,50 Meter seien umerissen worden. Das Gewitter zog nach ersten Angaben eine Schneise durch die Stadt westlich von Berlin. Viele Dächer wurden abgedeckt.