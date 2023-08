Hitzewelle in Berlin und Brandenburg? So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende wird es Berlin und Brandenburg voraussichtlich nochmal richtig heiß. Und Abkühlung ist nicht in Sicht. Ein Ausblick.

Berlin/Potsdam.

Freitag beginnt wolkig mit örtlichen Schauern

Hitze am Samstag: Mehr als 30 Grad in Berlin

Auch nachts kaum Abkühlung möglich

Wie geht es weiter? Die Vorhersage im Überblick

Der Sommer meldet sich noch einmal zurück. Am Wochenende könnte es in Berlin und Brandenburg sogar richtig heiß werden. Zwar beginnt der Freitag noch wolkig und mit einigen örtlichen Schauern. Im Tagesverlauf soll es sich jedoch aufheitern und zunehmend trocken sein. Dabei werden bereits Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad erreicht.

Am Samstag wird es ebenfalls heiter bis wolkig. Allerdings steigen die Temperaturen dann auf Höchstwerte von 30 bis 34 Grad in Brandenburg – in Berlin liegen die Höchstwerte um die 32 Grad. Die Hitze erreicht damit am Samstag ihren Höhepunkt.

Bereits am Sonntag sinken die Temperaturen wieder etwas. In der Spitze sollen dann in Berlin bei leichter Bewölkung aber immer noch 27 Grad erreicht werden. Eine Gewitterwarnung für Berlin und Brandenburg für das Wochenende liegt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht vor.

Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage für die kommende Woche

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter voraussichtlich heiß und trocken. Am Montag sollen in Berlin noch Temperaturen von 28 Grad erreicht werden. Ähnlich sieht es in Brandenburg aus – im Süden kann es hier sogar nochmal auf 30 Grad hochgehen.

In den Nächten ist vorerst keine Abkühlung zu erwarten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fallen die Temperaturen auf minimal 19 Grad. Sonntag auf Montag bleibt es Nachts vielerorts sogar bei knapp über 20 Grad. Erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche könnte es sich dann etwas abkühlen.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten