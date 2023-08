Präventionsmodell für junge Kriminelle für ganz Berlin

Ein Betreuungs- und Präventionsmodell für jugendliche Straftäter aus Berlin-Neukölln soll mit Geld des Senats auf ganz Berlin ausgeweitet werden. Für die Umsetzung will der Senat zunächst in den nächsten beiden Jahren jeweils 2,6 Millionen Euro ausgeben und so auch die Bezirke unterstützen. Das kündigten Bildungs- und Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch sowie Jugend-Staatssekretär Falko Liecke (beide CDU) am Dienstag bei einem Besuch einer Jugendhilfeeinrichtung in Neukölln an. Das Geld stammt aus dem Topf, der nach den Krawallen in der Silvesternacht bei einem Gipfeltreffen zur Jugendgewalt beschlossen wurde.