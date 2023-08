Baby Boomer gehen in Rente: Düstere Perspektive für Berlin

Bald gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, auch in Berlin

Immer mehr Senioren brauchen dann eine barrierearme Wohnung

Die IG Bau zeichnet eine düstere Prognose – für den Wohnungsunternehmer-Verband BBU "zu alarmistisch"

Berlin. Eine „Graue Wohnungsnot“: Dieses Szenario drohe der Hauptstadt laut Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), wenn die Generation der Baby Boomer in Rente gehe und es an altersgerechten Wohnungen mangele. „In 20 Jahren werden in Berlin rund 719.600 Menschen zur Altersgruppe 67 plus gehören – gut 75.400 mehr als heute“, schreibt der Verband, der sich unter anderem für die Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft und der Baustoffindustrie einsetzt. Dieser fordert nun mehr Geld für Sanierungsmaßnahmen.

Dabei beruft er sich auf die neue Studie des Eduard-Pestel-Instituts zur Bevölkerungsentwicklung und der Wohnsituation von Senioren, die der Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels (BDB) in Auftrag gegeben hat. „In den kommenden Jahren werden immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, sagte Thomas Hentschel, Bezirksvorsitzender der IG BAU Berlin. Bereits heute würden nach Angaben des Pestel-Instituts mehr als 115.500 Berliner Haushalte eine Seniorenwohnung benötigen. „Und demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Dann steuern wir sehenden Auges auf eine ‚graue Wohnungsnot‘ zu“, so Hentschel.

Gewerkschaft fordert mehr Geld vom Staat für altersgerechte Wohnungen

In 20 Jahren würden in Berlin nach Berechnungen der Wissenschaftler über 122.000 Wohnungen gebraucht, „in denen Menschen mit einem Rollator oder Rollstuhl klarkommen“. Zudem befürchtet die Gewerkschaft wegen sinkender Rentenniveaus und steigender Wohnkosten eine „zunehmende Altersarmut“. Mieter seien hier genauso betroffen wie Menschen mit Wohneigentum, wenn beim Einfamilienhaus oder bei der Eigentumswohnung Sanierungen fällig würden.

Um den Wohnungsmarkt für die kommende Rentnergeneration besser vorzubereiten, fordert die IG BAU „finanzielle Anreize“ für die Schaffung von mehr preiswertem, „vor allem aber auch altersgerechtem Wohnraum“ – sowohl durch Neubau als auch die Sanierung von Bestandswohnungen. Alle seien gefordert: Kommunen, Land und Bund. Zwar stelle das Bundesbauministerium in diesem Jahr einen Fördertopf von 75 Millionen Euro über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bereit. Das reiche jedoch nicht. „Schon nach sechs Wochen war kein einziger Förder-Euro mehr da. Da muss mehr passieren“, fordert der IG BAU-Bezirksvorsitzende. Zusätzlich schlägt seine Gewerkschaft eine „Selbstverpflichtung“ für große Wohnungskonzerne vor, mindestens 20 Prozent der freiwerdenden Wohnungen altersgerecht umzubauen.

Wohnungsunternehmer-Verband: „Darstellung zu alarmistisch“

Etwas anders sieht es Dr. David Eberhart vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), der öffentliche, genossenschaftliche, private und kirchliche Wohnungsunternehmen in Berlin und Brandenburg vertritt. „Zu alarmistisch“, finde er den Tenor der IG BAU-Mitteilung. Bereits jetzt sehe die Berliner Bauordnung vor, dass 50 Prozent der Neubauwohnungen barrierefrei errichtet werden müssten. „Derzeit ist sogar im Gespräch, diesen Anteil auf 66 Prozent zu erhöhen“, sagte Eberhart. Dass nach Ansicht der IG BAU auch ein Fünftel der leergewordenen Bestandswohnungen umgebaut werden sollten, hält er für kontraproduktiv. „Dann reden wir von bis zu sechs Monaten Leerstand, das würde den Wohnungsmarkt auch nicht entspannen.“

Unklarheit würde auch den Umgang mit Begriffen geschaffen, sagte BBU-Sprecher Eberhart. Allgemein differenziere man zwischen „barrierearm“ und „barrierefrei“. Während ersteres Prädikat zum Beispiel eine bodengleiche Dusche meine, schließe zweiteres die aufwendigere und teurere Bauweise für Rollstuhlfahrer ein. „Die IG BAU sagt ‚barrierearm‘, meint damit aber offensichtlich ‚barrierefrei‘. Das ist aber ein großer Unterschied.“ Ein Umbau zu einer barrierearmen Wohnung koste rund 20.000 Euro, die DIN-gerechte Herstellung von Barrierefreiheit vier- bis fünfmal so viel. „Da müssten etwa zur Verbreiterung der Türen tragende Wände verändert, für niedrigere Lichtschalter und höhere Steckdosen die Elektrik neu installiert werden“, so Eberhart. Die Kosten, die der Staat nicht übernehme, würden dann auf die Miete umgelegt.

„Barrierefreie Wohnungen erinnern an Krankenhaus“

Eberhart spricht auch von einer schwierigen Vereinbarkeit mit dem Ziel, günstigen Wohnraum zu schaffen. „Barrierefreie Wohnungen benötigen zehn bis 15 Prozent mehr Fläche und wären entsprechend teurer.“ Hinzu käme die psychologische Komponente bei vielen. „Barrierefreie Wohnungen sind bei Menschen, die keine oder noch keine körperlichen Beschwerden haben, nicht sehr beliebt. Sie erinnern sie an Krankenhauszimmer und daran, was sie im Alter erwartet“, meinte David Eberhart.

Erst wenn körperliche Beschwerden sich zunehmend abzeichneten, seien die meisten zu Umbauten bereit. „Dann sollte man gemeinsam schauen, wie der Bedarf ist, ob zum Beispiel ein neues Badezimmer eingebaut werden muss.“ Auch von den Krankenkassen gebe es Zuschüsse. Die düstere Perspektive der IG BAU könne er nicht teilen. „Erstmal muss man festhalten: Die Menschen in den momentan 115.000 Haushalten haben ja eine Wohnung.“ Ein großer Anteil von barrierearmen und barrierefreien Wohnungen sei wichtig, sagte BBU-Sprecher David Eberhart. „Aber wenn man das will, muss man wissen, was damit einhergeht.“