Tausende Cannabispflanzen in verlassener Lagerhalle entdeckt

Brandenburg an der Havel (dpa/bb). Mehrere Tausend Cannabispflanzen hat die Polizei in einer Lagerhalle in Brandenburg an der Havel sichergestellt. Die Beamten waren am Montag durch einen Tipp aus der Bevölkerung auf die verlassene Lagerhalle aufmerksam geworden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde im Zuge der Ermittlungen festgestellt, dass der Stromverbrauch in der nicht gewerblich genutzten Halle in der letzten Zeit extrem gestiegen war. Für die Aufzucht der Cannabispflanzen auf einer Gesamtfläche von etwa Tausend Quadratmetern wurden laut der Polizei große Mengen an Licht benötigt, was den erheblichen Energieverbrauch in der letzten Zeit erklärte. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung entdeckten die Beamten eine Aufzuchtanlage und Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien. „Eine Aufzuchtsanlage in dieser Größenordnung hatten wir lange nicht“, sagte der Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Plantage wurde von den Polizisten abgebaut und die Pflanzen in eine Asservatenkammer gebracht. Der Wert der Cannabispflanzen kann nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden. Zuvor muss der THC-Gehalt - der Hauptwirkstoff der Pflanzen - überprüft werden. Die Ermittlungen dauern an.