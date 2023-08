Mehr als 4000 Mietwagen stehen in Berlin bereit. Der Senat plant nun, gegen Mietfirmen ohne gültige Konzession verstärkt vorzugehen.

Vermittlungsdienste Berlin will Uber, Bolt und Co. genauer unter die Lupe nehmen

Berlin. Der Berliner Senat will einen strikteren Kurs gegenüber Mietwagen-Firmen einschlagen. Demnach soll jedes neue Fahrzeug auf den Vermittlungsplattformen Uber, Bolt und FreeNow künftig vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) auf eine vorliegende Genehmigung überprüft werden. „Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Kontrolldruck gegen illegal agierende Unternehmen im Mietwagen-Gewerbe zu erhöhen“, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Montag mit. In der Hauptstadt gibt es neben den konzessionierten Taxis laut Senat rund 4400 Mietwagen, die die Verbraucher über die Apps der Fahrtenvermittler zur Personenbeförderung buchen können.

Viel Schummelei a Werk: Behörden rechnen mit vielen gefälschten Papieren

Die Autos gehören in der Regel Mietwagenunternehmen, die diese bei den Plattformen registrieren und Fahrer einsetzen. Dafür brauchen sie eine Genehmigung der Behörden. Doch deren Erkenntnissen zufolge gibt es „eine große Zahl“ an Autos, die keine solche Genehmigung haben und trotzdem auf den Plattformen registriert sind. „Oftmals haben diese Unternehmen bei den Vermittlungsdiensten gefälschte Unterlagen vorgelegt, ohne dass dies im Registrierungsprozess entdeckt wurde“, teilte die Senatsverwaltung weiter mit. Im Einzelfall seien deshalb bereits Bußgelder von bis zu gut 500.000 Euro festgesetzt worden. Diese richteten sich ausschließlich gegen die Mitwagen-Betreiber, nicht gegen die Plattformen, hieß es.

Lesen Sie auch: Uber: App zeigt jetzt auch Bus und Bahn als Alternative

Um den Zugang solcher illegalen Unternehmen zu den Vermittlungsplattformen zukünftig auszuschließen, habe das LABO mit Uber, Bolt und FreeNow vereinbart, „dass jedes Unternehmen und jedes Fahrzeug, das bei den Vermittlungsdiensten registriert wird, vorab durch das LABO überprüft wird.“

Auch interessant: 500.000 Euro Bußgeld für illegale Mietwagen-Firma in Berlin