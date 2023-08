Berlin: Kassenärzte warnen vor Praxissterben - Immer öfter fehlen Nachfolger

Berlin. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) warnt vor einem Praxissterben in Berlin. Mehr als die Hälfte aller ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist 55 Jahre alt und älter. „Der Anteil an über 60-Jährigen ist vor allem in den Hausarztpraxen mit 36 Prozent besonders hoch“, warnt die Vereinigung. Gleichzeitig werde es zunehmend schwieriger, Nachfolger für eine Praxisübernahme zu finden, habe eine Umfrage unter dem medizinischen Fachpersonal in Berlin ergeben.

„Schaut man sich nur die Niedergelassenen an, dann ist die Lage noch schwieriger: Aktuell sind 61 Prozent aller Praxisinhaberinnen und -inhaber 55 Jahre alt und älter“, heißt es in einer Mitteilung der KV. In Berlin arbeiten derzeit 10.393 Ärztinnen und Ärzte in 5776 Praxen.

Gleichzeitig steigt die Teilzeitbeschäftigung in den Medizinberufen an, so die Auswertung der KV - sowohl bei den angestellten als auch bei den niedergelassenen Medizinern. So verzeichnet die KV Berlin seit 2019 bei den Teilzeit-Beschäftigten einen Anstieg um acht Prozent. Der Anteil Ärztinnen und Ärzten, die mit einem sogenannten halben Versorgungsauftrag tätig sind, sei somit von 23 Prozent im Jahr 2019 auf 31 Prozent im Jahr 2023 gestiegen. Die vollen Versorgungsaufträge, also Praxen, die mindesten 25 Stunden Sprechzeiten pro Woche anbieten, haben in dieser Zeit um rund sieben Prozent abgenommen.

Die KV befürchtet weniger Behandlungszeit für Patienten

„Das ist ein weiteres Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen: Zwar steigen die Arztzahlen in Berlin nach Köpfen bisher jährlich an, doch durch mehr Teilzeit nimmt der Teilnahmeumfang an der Versorgung ab“, heißt es weiter. „Und wenn immer weniger Arztzeit zur Verfügung steht, liegen die Folgen auf der Hand: weniger Behandlungszeit und längere Wartezeiten für die Patienten.“ Hinzu komme, dass aufgrund der alternden Gesellschaft und mehr mehrfach erkrankten Patienten der Bedarf an ärztlichen Leistungen stark zunehmen werde. „Eine altersgerechte ärztliche Versorgung und Pflege unter diesen Umständen ist fraglich“, warnt die Vereinigung.

„Die Politik darf die Augen nicht länger davor verschließen, dass die Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung dringend verbessert werden müssen, um die vorhandenen Strukturen zu festigen und mindestens den Status quo aufrechtzuerhalten“, erklärt der KV-Vorstand.

Immer mehr Fachkräfte wandern in andere Berufe ab

Medizinisches Fachpersonal wandert aus den Praxen in Kliniken ab, wo mehr Geld bezahlt wird.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

So fordern Medizinervertretungen seit langem die Aufhebung der sogenannten Budgetisierung für bestimmte medizinische Leistungen. Ohne die Aufhebung dieser Kontingente werde es den Praxen zum Beispiel nicht gelingen, ihren medizinischen Fachangestellten (MFA) höhere Gehälter zu zahlen und die Abwanderung zu stoppen.

Denn auch das angestellte Fachpersonal fehle zunehmend, beobachtet die Kassenärztliche Vereinigung. Wie eine Mitgliederumfrage der KV Berlin im Mai ergeben habe, wandern immer mehr medizinische Fachangestellte in andere Gesundheitsbereiche wie Kliniken ab, wo höhere Gehälter gezahlt werden, oder wechseln ganz den Beruf. Viele freie Stellen in den Praxen blieben unbesetzt. „Die KV-Umfrage hat auch ergeben, dass viele Praxen der haus- und fachärztlichen Versorgung freie MFA-Stellen zurzeit nicht nachbesetzen können“, heißt es in dem Warnruf der Vereinigung weiter. „Die Mehrheit der Befragten berichtete von einer schwierigen und oft langwierigen Suche, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr zugespitzt hat.“

Der Weg in die Selbstständigkeit wird für Ärzte immer unattraktiver

Alle diese Faktoren führen dazu, dass es laut KV für Ärztinnen und Ärzte immer unattraktiver wird, sich in einer Praxis niederzulassen. „Die ambulanten Strukturen drohen zu bröckeln.“ Die KV Berlin geht davon aus, dass die schwindenden Ressourcen in der ambulanten Versorgung nur aufzufangen sind, wenn sich zeitnah die Rahmenbedingungen änderten. „Die desaströse Sparpolitik im ambulanten System und die Wettbewerbsverzerrung durch unterschiedliche Vergütungsanpassungen im ambulanten und stationären Bereich müssen endlich ein Ende haben“, kritisiert die Vereinigung. „Der ambulante Bereich braucht Planbarkeit und Verlässlichkeit, um wirtschaftlich arbeiten zu können.“

Bliebe alles, wie es ist, fehlten den Kolleginnen und Kollegen schlichtweg die Anreize, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. „Und ohne diese Entscheidung wird es die ambulante Versorgung, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, in absehbarer Zeit nicht mehr geben“, zeichnet der KV-Vorstand ein düsteres Zukunftsszenario.