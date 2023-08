Im Pokal verletzt: Union muss vorerst auf Khedira verzichten

Der 1. FC Union Berlin muss vorerst auf Vizekapitän Rani Khedira verzichten. Der 29-Jährige falle verletzungsbedingt bis auf Weiteres aus, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Das hätten Untersuchungen ergeben. Weitere Details nannte der Club nicht. Khedira hatte sich am Sonntag im Pokalspiel beim Viertligisten FC-Astoria Walldorf (4:0) verletzt. Er bekam einen kühlenden Verband an der Wade und verließ gestützt von Betreuern den Rasen.

Berlin. Der 1. FC Union Berlin muss vorerst auf Vizekapitän Rani Khedira verzichten. Der 29-Jährige falle verletzungsbedingt bis auf Weiteres aus, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Das hätten Untersuchungen ergeben. Weitere Details nannte der Club nicht. Khedira hatte sich am Sonntag im Pokalspiel beim Viertligisten FC-Astoria Walldorf (4:0) verletzt. Er bekam einen kühlenden Verband an der Wade und verließ gestützt von Betreuern den Rasen.

Es ist ein herber Verlust für Union. Khedira ist der Mittelfeldanker der Berliner und kam in der vergangenen Saison in fast jedem Pflichtspiel zum Einsatz, meist über die volle Distanz. Dazu muss im defensiven Mittelfeld Neuzugang Lucas Tousart ebenfalls mit einer Muskelverletzung pausieren. Backup auch für den Bundesliga-Auftakt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FSV Mainz 05 ist nun der Ex-Schalker Alex Král.