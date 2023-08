Wetter in Berlin aktuell: Es wird extrem heiß – Gewitter möglich

Potsdam/Berlin. Nach dem heftigen Gewitter in der vergangenen Nacht bleibt es auch am Dienstag in Berlin und Brandenburg heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen zwischen 29 bis 33 Grad. Der DWD hat eine Warnung vor extremer Hitze für Berlin und Teile Brandenburgs ausgegeben. Diese gilt in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr. "Am Dienstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet. Dienstag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen", hieß es auf der Homepage.

In Berlin kühlen sich Menschen in einem Brunnen vor dem Dom ab.

Foto: Omer Messinger/Getty Images

Im Zusammenhang mit der Hitze-Warnung weist der Wetterdienst auf mögliche Gefahren hin. So könne die Hitzebelastung gefährlich für den menschlichen Körper werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", rät der DWD. Eine aktuelle Warnkarte können Sie hier einsehen.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Gewitter auch am Dienstag

Gewitterblitze sind am frühen Morgen hinter dem Reichstagsgebäude zu sehen. In der Nacht zog ein kräftiges Gewitter mit heftigem Wetterleuchten, Blitzen und starkem Regen über die Stadt.

Foto: Paul Zinken/dpa

Auch am Dienstag kann es in der Region Berlin Brandenburg erneut gewittern. Laut Vorhersage der Meteorologen kann es bis zum frühen Nachmittag in der Prignitz, im Havelland und im Fläming einzelne Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter sowie Windböen bis 60 km/h geben.

Im Verlauf des Nachmittags sowie am Abend nimmt die Gewitter-Gefahr zu. Es kann lokal begrenzt zu Gewitter mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen bis 75 km/h kommen. Vereinzelt kann es sogar unwetterartige Entwicklungen mit heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen von 2 bis 4 Zentimeter und schweren Sturmböen bis 100 km/h geben.

In der Nacht zum Mittwoch hält die Gewitterneigung zunächst an, verlagert sich jedoch in der zweiten Nachthälfte langsam nach Polen.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage für die kommenden Tage

Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

Mittwoch, den 16. August 2023: Am Mittwoch neben Wolken gelegentlich heitere Abschnitte. Örtlich Schauer, vor allem vom Berliner Raum bis in den Süden Brandenburgs auch einzelne Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Im Norden Brandenburgs oftmals niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 25 bis 29 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd, teils stark bewölkt. Örtlich Schauer, in der Südhälfte Brandenburgs einzelne Gewitter. Tiefsttemperatur 18 bis 15 Grad. Schwacher Nordostwind.

Donnerstag, den 17. August 2023: Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich Schauer und einzelne Gewitter. Höchsttemperatur zwischen 25 und 28 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Freitag von der Uckermark bis zur Niederlausitz wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Sonst meist stark bewölkt, von Westen schauerartiger Regen. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Schwachwindig um Ost.

Freitag, den 18. August 2023: Am Freitag zunächst dicht bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. Im Tagesverlauf abziehend, nachfolgend größere Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 27 und 30 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag die meiste Zeit gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 20 und 17 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.