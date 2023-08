Puppe aus Japan, goldene Flasche: Staatskanzlei versteigert

Rund 180 Geschenke an brandenburgische Ministerpräsidenten kommen unter den Hammer: Beim Brandenburg-Tag in Finsterwalde werden sie am 2. und 3. September versteigert. Darunter ist beispielsweise eine Puppe aus Japan, eine vergoldete Mineralwasserflasche aus Bad Liebenwerda oder ein aus Dosen gefertigtes Miniaturauto. Die Erlöse gehen an die Finsterwalder Lebensmittel-Tafel und das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser, wie die Staatskanzlei ankündigte.

Potsdam (dpa/bb). Rund 180 Geschenke an brandenburgische Ministerpräsidenten kommen unter den Hammer: Beim Brandenburg-Tag in Finsterwalde werden sie am 2. und 3. September versteigert. Darunter ist beispielsweise eine Puppe aus Japan, eine vergoldete Mineralwasserflasche aus Bad Liebenwerda oder ein aus Dosen gefertigtes Miniaturauto. Die Erlöse gehen an die Finsterwalder Lebensmittel-Tafel und das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser, wie die Staatskanzlei ankündigte.

Die Präsente haben Mitglieder der Landesregierung in den vergangenen drei Jahrzehnten bei offiziellen Besuchen und Empfängen erhalten. Sie können nur vor Ort in Finsterwalde und in bar ersteigert werden, wie es hieß. Ein Katalog zu der Auktion ist von Dienstag an im Internet unter „brandenburg.de“ zu finden.

Die Stadt Finsterwalde erwartet zum Brandenburg-Tag im September rund 80.000 bis 100.000 Besucher. Dort soll es ein großes Programm für Musikbegeisterte geben. Finsterwalde im Süden Brandenburgs hat eine lange Chor-Tradition.