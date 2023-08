Berlin Thunder gewinnen wieder gegen Prag

Die Berlin Thunder bleiben auch nach der kurzen Sommerpause in der European League of Football auf Erfolgskurs. Das Hauptstadtteam gewann am Sonntag das Rückspiel gegen Liga-Neuling Prag Lions mit 40:7 (26:7) und holte damit den vierten Sieg in Serie. Mit 5:3-Siegen ist das Team von Trainer Johnny Schmuck in der Eastern Conference weiterhin Tabellendritter hinter dem Topteam der Vienna Vikings (8:0) und Wroclaw Panthers (6:3).

Bereits die Partie in Prag hatte Thunder klar mit 43:6 gegen das Schlusslicht gewonnen. Am kommenden Samstag (17.00 Uhr) steht nun das wichtige Spiel in Wroclaw für Berlin Thunder an. Zum Vorrundenabschluss geht es dann noch am 3. September (13.00 Uhr) gegen die Hamburg Sea Devils.