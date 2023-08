Polizei nimmt nach Raubüberfall zwei Verdächtige fest

Nach einem Raubüberfall auf einen Mann in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag sollen die Verdächtigen im Alter von 24 und 30 Jahren ihr Opfer am frühen Morgen in der Skalitzer Straße überfallen haben: Einer schlug dem ebenfalls 24 Jahre alten Mann nach dessen Schilderung unvermittelt ins Gesicht und riss seine Halskette ab. Der andere stahl dem Opfer Geld.

Berlin (dpa/bb). Nach einem Raubüberfall auf einen Mann in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag sollen die Verdächtigen im Alter von 24 und 30 Jahren ihr Opfer am frühen Morgen in der Skalitzer Straße überfallen haben: Einer schlug dem ebenfalls 24 Jahre alten Mann nach dessen Schilderung unvermittelt ins Gesicht und riss seine Halskette ab. Der andere stahl dem Opfer Geld.

Nach dem Überfall wandte sich der Beraubte an der Ecke Schlesische Straße/Falckensteinstraße an zwei Polizisten und zeigte die Tat an. Er klagte laut Polizei über Schmerzen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Gemeinsam mit dem Mann suchten die Einsatzkräfte daraufhin die Gegend ab, und tatsächlich: Er erkannte die mutmaßlichen Täter in der Schlesischen Straße, und die Beamten nahmen sie fest.