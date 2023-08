Literatur Herta Müller: Wohl Überdruss an der Freiheit in Demokratie

Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller („Atemschaukel“) blickt besorgt auf die Entwicklung in demokratischen Ländern. „Es scheint eine Langweile oder ein Überdruss an der Freiheit in der Demokratie entstanden zu sein. Auch in Deutschland“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem 70. Geburtstag an diesem Donnerstag (17. August). „Rechtsradikale faseln von einem „sozialnationalen“ Staat und meinen natürlich Nationalsozialismus und halten sich für schlau, weil sie es nicht aussprechen.“