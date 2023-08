Zwei Radfahrer stoßen zusammen: Beide schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind am Samstagmorgen im Berliner Ortsteil Schmöckwitz zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Mann war auf einem Radweg unterwegs, als ihm in einer Kurve ein 41-Jähriger entgegenkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Männer stießen den Angaben zufolge frontal zusammen und stürzten. Dabei erlitt der jüngere Mann Verletzungen an Kopf und Hals und der Ältere einen Knochenbruch im Gesichtsbereich. Beide kamen in Krankenhäuser.