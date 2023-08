SchlagerOlymp 2023: Fans erwarten Auftritt von Frank Zander

Frank Zander live auf der Bühne beim SchlagerOlymp 2022 im Strandbad Lübars in Berlin.

Berlin. Nicht ganz wie Wacken, aber doch alles andere als beschaulich: Mehr als 30 Stars von Annemarie Eilfeld bis Frank Zander verwandeln mit Lübars den vermutlich dörflichsten Ortsteil Berlins beim „SchlagerOlymp“ in ein Mekka der Szene. Rund 10.000 Zuschauer sind zusammen gekommen, um noch einmal einem ganz Großen der Zunft zu huldigen: Der 81-jährige Zander hatte im Vorfeld angekündigt, dass der Auftritt bei der Kultveranstaltung in seiner Heimatstadt sein „letztes großes Konzert“ sein soll.

„Ich habe fast alles gesungen. Ich habe fast alles gesagt. Ich habe fast alles gemacht. Ich habe es verdient, eine gewisse Ruhe in mein Leben zu bringen“, sagte Frank Zander wenige Tage vor dem letzten großen Auftritt der „Bild“. „Nur nach Hause“, die Hymne von Hertha BSC, soll der letzte Song des Schlager-Stars sein. Sohn Marcus ergänzte: „Das Lied können die Fans gemeinsam singen und sich dabei wohl fühlen.“

„SchlagerOlymp“: Mehr als 20 Künstler sorgen am Sonnabend für Stimmung

Standen am Freitagabend mit Hits wie „Cotton Eye Joe“ von „Rednex“ über „Captain Jack“ bis hin zu „Layzee aka Mr. President“ die 90er im Fokus der Veranstaltung, wird den Fans am Sonnabend bereits seit 10 Uhr morgens eingeheizt. Auch wenn die Sonne nicht ganz wie erwartet strahlt, hält sich Regen vorerst fern. Zahlreiche Gäste tanzen bei sommerlich-milden Temperaturen vor der Bühne, es wird im Takt geklatscht. Weiter hinten haben es sich Fans auf Campingstühlen und Decken bequem eingerichtet oder baden im Ziegeleisee.

Annemarie Eilfeld und Julian David bei einem vergangenen Auftritt in Lübars.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Viele Fans sind bunt gekleidet und geschminkt, das Altersspektrum reicht von jungen Party-Schlagerfans bis 70er-Jahre-Hitparaden-Guckern. Sie erwarten am Sonnabend 22 verschiedene Künstler. So sorgt etwa Mitch Keller mit „Das kann doch jedem Mal passieren“ für Stimmung. Später am Nachmittag treten noch Anna-Carina Woitschack (die Verflossene von Stefan Mross) und Annemarie Eilfeld auf der Bühne im Strandbad Lübars.

Gespanntes warten auf Frank Zander

Bis „Kurt“ kommt, wie Frank Zander mit zweitem Vornamen und gleichzeitig einer seiner größten Hits heißt, müssen sich die Zuschauer allerdings noch etwas in Geduld üben. Der Auftritt des Sängers, der zur „Familie“ des SchlagerOlymps gehört, wie Strandbad-Pächter und Organisator Olaf Schenk erklärt, ist erst für 19 Uhr angesetzt.

Wann es soweit ist, können die Zuschauer hingegen gar nicht verpassen: Der 81-Jährige wird zu seiner Version des AC/DC-Hits „Thunderstruck“ einlaufen, in der es natürlich „Zanderstruck“ heißt. Laut Plan haben die Fans dann 20 Minuten, dem Ur-Berliner zu lauschen, aber vor allem auch, um aus ganzem Herzen mitsingen.

Nino de Angelo und Vanessa Mai: Song-Premiere und Überraschungsgast in Lübars

Um gar nicht erst Wehmut aufkommen zu lassen, wartet jedoch auch danach noch ein hochkarätiges Programm auf die Schlager-Fans. Für 20.40 Uhr ist der Auftritt von Nino de Angelo angesetzt. Zusammen mit Sotiria, der Tochter von Organisator Schenk, performen die beiden den gerade aufgenommenen Song „Memento Mori“.

Wird als Überraschungsgast in Lübars erwartet: Schlagerstar Vanessa Mai.

Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Einer der Höhepunkte des Wochenendes ist direkt danach der Auftritt von Überraschungsgast Vanessa Mai. Mit der 31-Jährigen tritt eine der erfolgreichsten Schlager-Sängerinnen, die die Szene derzeit zu bieten hat, im Strandbad Lübars auf. Schluss ist dann erst nach dem Auftritt von Ramon Roselly ab 22.30 Uhr.

Und Fans von Frank Zander sei gesagt: Der Künstler tritt zwar ab von der großen Bühne, seine Malerei und sein Engagement für Obdachlose in Berlin soll es aber weiter geben, verspricht Sohn Marcus Zander.