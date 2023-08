Jugendhilfe Zu wenige Plätze beim Kindernotdienst: Berlin will reagieren

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch in einem der Zimmer des Mädchennotdienstes in Charlottenburg.

Knapp 2000 Minderjährige wurden 2022 in Berlin in Obhut genommen. Ein Besuch an den Standorten des Berliner Notdienstes Kinderschutz.