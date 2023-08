Niederlechner fällt aus: Hertha im Pokal mit Ernst im Tor

Tjark Ernst wird im DFB-Pokalspiel beim Fußball-Regionalligisten FC Carl-Zeiss Jena das Tor von Zweitligist Hertha BSC hüten. Nachdem der bisherige Stammtorhüter Oliver Christensen bereits beim italienischen AC Florenz weilt, erhält der 20-Jährige das Vertrauen. „Ich bin ein Fan von ihm. Deshalb habe ich ihm das letzte Spiel in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg geschenkt. Tjark hat gezeigt, was er kann“, sagte Dardai auf der Pressekonferenz am Donnerstag hinsichtlich der Partie am Samstag in der ad hoc Arena von Jena (13.00 Uhr/Sky).