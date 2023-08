Hochbahn und BVG wollen auf soziale Standards achten

Bei der Anschaffung neuer Elektrobusse sollen bei der Hamburger Hochbahn (HHA) und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) auch soziale Aspekte wie Sicherheitsstandards und Arbeitnehmerrechte eine größere Rolle spielen. Dazu treten die beiden Verkehrsbetriebe einer Initiative der internationalen Nichtregierungsorganisation Electronics Watch bei, wie HHA und BVG am Donnerstag mitteilten. Die Organisation mit Sitz in Amsterdam unterstütze seit 2015 Beschaffungsverantwortliche bei der Überprüfung von fairen Bedingungen in den Lieferketten der Elektroindustrie. „BVG und Hochbahn werden künftig in ihren Ausschreibungen auf die Unterstützung von Electronics Watch zurückgreifen.“