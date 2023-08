Verkehrsministerium: Sehen aktuell mehr Fahrgäste im ÖPNV

Brandenburgs Verkehrsministerium sieht drei Monate nach Einführung des Deutschlandtickets aktuell ein wachsendes Fahrgastaufkommen im ÖPNV. „Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg verzeichnet aktuell einen Zuwachs an Fahrgästen“, sagte Verkehrsstaatssekretär Rainer Genilke am Donnerstag. Derzeit würden besonders nachgefragte Strecken - zum Beispiel in Richtung Ostsee - mit mehr Zügen aufgestockt. So versuchten die Verkehrsbetriebe auch in der Ferienzeit genügend Kapazitäten auf die Schiene zu bringen, so Genilke.